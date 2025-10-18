Allarme Cisl: «Retribuzioni: l’Emilia corre, la Romagna arretra»

Home
  • 18 ottobre 2025
Un operaio al lavoro
Un operaio al lavoro

RIMINI. «Il nuovo “JP Geography Index 2025”, elaborato dall’Osservatorio JobPricing, analizza in profondità le dinamiche retributive su scala nazionale, rivelando forti squilibri anche all’interno delle singole regioni. L’Emilia-Romagna, nel suo insieme, si conferma tra le aree più solide del Paese con una Retribuzione Globale Annua (RGA) media di 32.953 euro, superiore alla media nazionale di 32.402 euro, e si posiziona al sesto posto nella classifica regionale italiana. Tuttavia, un’analisi provinciale evidenzia una chiara spaccatura interna: l’Emilia corre, la Romagna rallenta». A dirlo è la Cisl Romagna, in un comunicato diffuso oggi.

«Le province emiliane lungo la Via Emilia - da Piacenza a Bologna - si confermano trainanti per l’economia regionale. Bologna è la prima della regione e sesta in Italia con una RGA di 34.433 euro, seguita da Piacenza (33.922 euro), Parma (33.909 euro), Modena (33.385 euro) e Reggio Emilia (33.235 euro). Questi territori beneficiano di un tessuto industriale avanzato, forti investimenti in innovazione e una buona tenuta del settore dei servizi. Situazione ben diversa per le province della Romagna, dove i dati mostrano un chiaro trend di arretramento retributivo. Ravenna si attesta a 31.689 euro, perdendo due posizioni e scendendo al 36° posto nazionale. Rimini è in forte calo: perde 13 posizioni, precipitando al 68° posto con una RGA media di 29.542 euro, ben al di sotto della media regionale e nazionale. Forlì-Cesena si ferma a 29.398 euro, al 71° posto, con una perdita di tre posizioni rispetto all’anno precedente».

«I dati del JP Geography Index 2025 sono un monito per la Romagna - commenta il Segretario Generale CISL Romagna, Francesco Marinelli -. L’arretramento delle nostre province, che rappresentano una parte significativa del territorio dell’Emilia-Romagna, mette in luce la necessità di un’analisi più approfondita delle cause economiche e sociali che sottendono a questi numeri. Il futuro delle retribuzioni in Romagna dipenderà dalla capacità dei suoi settori economici di evolversi, di diversificare l’offerta di lavoro e di creare opportunità che possano generare salari più competitivi. Solo così si potrà garantire che la prosperità della Romagna sia un’opportunità per tutti i suoi cittadini».

«Non possiamo non guardare in faccia la realtà: questo calo retributivo che sta affliggendo da anni la Romagna non è affatto accidentale - continua Marinelli -. Al contrario, è la conseguenza di una serie di criticità strutturali che sono sotto gli occhi di tutti. Innanzitutto, parliamo della precarizzazione e della stagionalità del lavoro, un problema che si fa sentire in modo particolare nel settore turistico e agricolo. Quando un modello si basa prevalentemente su contratti a termine e bassi livelli salariali, non può sostenere una crescita retributiva duratura nel tempo. È una matematica che non funziona. A questo si aggiunge la crisi in atto in settori chiave per il territorio come il manifatturiero in genere, che sta subendo forti contraccolpi economici e occupazionali, aggravando ulteriormente il quadro retributivo e sociale della Romagna».

Il segretario CISL punta il dito anche sulla mancanza di visione industriale nel lungo periodo. «Un altro problema centrale è la mancanza di diversificazione economica. Pensate alle province lungo la Via Emilia, come Bologna, Parma o Reggio Emilia: lì si è investito in settori ad alto valore aggiunto, come l’automotive, la meccanica di precisione, la tecnologia. In Romagna, invece, questi investimenti sono stati insufficienti. Questo ci ha reso più vulnerabili e meno competitivi».

Marinelli evidenzia infine il tema della contrattazione aziendale, spesso assente o debole, che incide direttamente sulla capacità dei lavoratori di ottenere retribuzioni adeguate. «Un altro fattore cruciale è la contrattazione di secondo livello. Dove questa è debole o inesistente, non si riescono a garantire quegli incrementi salariali che sarebbero necessari per stare al passo con il costo della vita e con la produttività. Il risultato è un arretramento che si fa sentire direttamente nelle tasche dei lavoratori».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui