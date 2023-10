Al via il Baccanale dal gusto mediterraneo, gli appuntamenti di oggi e le mostre

La voglia di Baccanale si respirava in città già da un po’, e il Baccanale è arrivato. Appena hanno potuto, gli imolesi ne hanno riempito i luoghi, quest’anno ancora più variegati, considerata la partenza è scattata dall’autodromo e l’arrivo in piazza Matteotti. La nuova edizione del Baccanale dal tema “mediterraneo” è stata inaugurata ieri al Museo Checco Costa dell’Autodromo con la presentazione della mostra “Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050”, curata dal professor Massimo Montanari stesso con la giornalista e scrittrice Laura Lazzaroni, e presentata dallo stesso Montanari che a ogni occasione genera spunti interessanti di riflessione inquadrando il tema della manifestazione. Il Baccanale come “si mangia”, a cominciare dalle tavole dei 38 ristoranti che hanno messo in linea altrettanti menù a tema, ma soprattutto è occasione di riflessione e appuntamenti culturali. Come la mostra, un po’ riadattata rispetto alla versione originale, che ho trovato spazio adeguato negli ambienti tech dell’Enzo e Dino Ferrari. Sarà visitabile gratuitamente per tutta la durata della manifestazione e racconta un viaggio nelle abitudini e nei gusti alimentari degli italiani dal passato al futuro, fra testi antichi di cucina, “tavole periodiche degli alimenti”, riviste storiche e foto che hanno segnato l’immaginario gastronomico nazionale. Contestualmente, e già da venerdì, si è animata la piazza Matteotti con le sue isole del gusto e lo street food, i laboratori.

Oggi

Proprio nell’isola del gusto partono oggi i laboratori di Casa Spadoni dalle 10.30, prima la piadina romagnola, quindi la sfoglia (info e prenotazioni: 366 5925251). Alle 11 Massimo Montanari approfondirà il tema del Baccanale 2023 con una lezione nella splendida cornice del Salone di Palazzo Sersanti, dal titolo “Cucine mediterranee”. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30 visita guidata all’Osservatorio astronomico di Imola (via Comezzano 21) con l’iniziativa “Combinare il pranzo con la cena”. L’associazione Astrofili proporrà attività per passare all’osservatorio parte del tempo che separa il pranzo dalla cena. Il Sole, la cui energia, trasformata, è il primo anello di una catena che porta al cibo che ci nutre, è una stella quieta ma ciclicamente soggetta a variazioni interne, osservabile solo con la apposita strumentazione, tra le 14.30 e le 16.30, senza prenotazione. Sempre all’Osservatorio astronomico, alle 18, visita guidata “Da mare nostrum a mare tranquillitatis” per parlare della luna e di come con le sue fasi abbia influenzato da sempre l’attività agricola (le attività saranno annullata in caso di maltempo)

Alle 16.30, invece, nella Rocca Sforzesca di scena “In viaggio dalla Rocca al Mediterraneo- Viaggi e scoperte” (il laboratorio è consigliato a bambini/e di età consigliata 7-11 anni; prenotazione obbligatoria tramite l’App “ioPrenoto” o 0542 602609). Alle 17, al Frantoio Valsanterno (via di Nola 1/L) è previsto “Aperievo” con assaggi di olio che avverrà a raccolta olivicola in corso (a pagamento 20 euro a persona, prenotazioni: info@frantoiovalsanterno.it , 351 7471074).

Anche la scuola di musica Vassura-Baroncini entra fra i luoghi del Baccanale con lo spettacolo “Cose da lupi”, portato in scena da Zanubrio Marionettes, con protagonista il lupo delle fiabe nelle sue più famose comparse; si narrano le storie con l’aiuto di oggetti di uso quotidiano sottratti dalla loro normale destinazione e usati in un contesto narrativo, creando immagini ironiche e divertenti.

Le mostre

Sarà un Baccanale ricco di mostre da visitare. a cominciare da quella inaugurata ieri in autodromo (aperta venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore 10- 13 e 15-19) “Gusto!”, curata per il Museo M9 di Venezia Mestre da Massimo Montanari e Laura Lazzaroni. Racconta come la relazione tra gli italiani e il cibo sia profondamente mutata in questi ultimi decenni; al centro della riflessione, la parola “gusto”, che meglio rappresenta il rapporto tra individuo e società, quell’insieme inscindibile tra piacere individuale e condivisione collettiva, meccanismi nutrizionali e fenomeni culturali, capace di rappresentare la complessità dei temi legati al cibo.

Fino all’ 11 novembre, invece, alla Biblioteca comunale di Imola è stato allestito il percorso “Mediterraneo: storie, miti, leggende”, nel quale verranno esposti una scelta di libri antichi dai fondi storici della Bim, fra cui atlanti raffiguranti il Mediterraneo, e testi relativi ai principali miti relativi a questo mare come il viaggio di Ulisse ed Enea. Per la durata del Baccanale saranno in mostra anche i “Piatti dell’Accademia italiana della cucina”, esposti nelle vetrine e nelle bacheche della Banca di Imola in via Emilia di fronte a piazza Matteotti.

“Mi illumino di mediterraneo” è poi il titolo dell’esposizione fotografica con suggestioni poetiche ed aromatiche, realizzata dagli utenti della comunità diurna per la salute mentale Franca Ongaro Basaglia in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche di Imola, si tiene al Bricco in via Emilia negli orari dell’esercizio commerciale. Alla Cioccolateria di via Orsini, invece, esposizione delle opere dei soci dell’ associazione circolo culturale amici dell’arte. Il programma completo degli eventi del Baccanale 2023 “mediterraneo” è visibile al sito www.baccanaleimola.it