E’ questa l’accusa della procura di Rimini nei confronti di un 30enne pesarese. Nei giorni scorsi c’è stato l’avviso di chiusura indagini e la richiesta di rinvio a giudizio per il giovane con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima, assistito dall’avvocato Marco Genghini del foro di Rimini.

Secondo le ricostruzioni della squadra mobile della questura di Rimini e della divisione anticrimine della Questura di Firenze (luogo di residenza della minorenne), i fatti si sono svolti nella notte del 6 luglio della scorsa estate.

Il pesarese, mentre transitava in strada in orario notturno, secondo l’accusa, aveva attirato l’attenzione della vittima, una ragazza toscana 17enne in vacanza nel riminese, dicendole che quel posto era pericoloso.