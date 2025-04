Affitti brevi, host minacciano ricorsi alla legge regionale dell’Emilia-Romagna

BOLOGNA. La legge della Regione Emilia-Romagna per regolamentare gli affitti turistici brevi è “destinata a finire in tribunale”. E’ l’avvertimento che arriva da Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e ceo di ApartamentsFlorence, associazione di categoria degli host, che commenta così l’intenzione della Giunta de Pascale di normare il settore. “L’idea della Regione Emilia-Romagna di intervenire sugli affitti brevi con una legge urbanistica è priva di fondamento giuridico e quindi di efficacia- sostiene Fagnoni- sembra un’arma di distrazione di massa di un’amministrazione che non sa come affrontare i veri problemi del territorio, come il caro casa o l’equilibrio tra residenza e turismo”. Secondo Fagnoni, “colpire i proprietari che mettono a reddito il proprio immobile, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, è un attacco ai diritti costituzionali dei cittadini. È ormai chiaro che certe amministrazioni preferiscono ignorare quanto stabilito dal Consiglio di Stato, che ha già escluso la possibilità per Regioni e Comuni di legiferare su materie come i contratti di locazione, che spettano allo Stato”. Di conseguenza la mossa della Regione rischia di tradursi in “inefficienza, con uffici pubblici costretti a lavorare su provvedimenti destinati a essere annullati dai tribunali- avverte il presidente di Property Managers- ma non solo non risolvono nulla: creano danno economico e confusione normativa, alimentando un clima di ostilità verso chi opera nel settore in modo trasparente”. Come associazione di categoria, conclude Fagnoni, “siamo pronti al confronto, ma ribadiamo con fermezza che non è accettabile continuare questa caccia alle streghe, inaugurata dalla Toscana, contro un settore che crea posti di lavoro. Se la Giunta regionale sceglierà la strada della forzatura, ci difenderemo a suon di ricorsi nelle sedi legali preposte”.