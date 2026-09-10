Addio a Tomaso Tommasi di Vignano, ha guidato Hera per 21 anni

IMOLA. Addio a Tomaso Tommasi di Vignano. Il manager aveva 79 anni. Nato a Brescia nel 1947, laureato in giurisprudenza, aveva assunto incarichi in Sip per poi lavorare in Telecom. Per 21 anni, fino al 2023 aveva guidato il Gruppo Hera. A darne la notizia il sindaco di Imola Marco Panieri, addolorato: «Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Tomaso Tommasi di Vignano. Manager di straordinaria intelligenza che ha segnato in modo indelebile la storia economica e industriale della nostra regione e del nostro Paese. Con visione, determinazione e rara capacità di dialogo con le istituzioni e i territori, ha guidato il Gruppo Hera fin dalla sua fondazione, accompagnandone per oltre vent’anni la crescita e facendone un punto di riferimento nei servizi pubblici locali e un modello virtuoso a livello nazionale. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Imola, esprimo le più sentite condoglianze e la vicinanza più sincera ai suoi familiari, ai suoi cari e a tutta la grande comunità di Hera».