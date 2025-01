Accordo raggiunto: l’ex Hotel Pino a Cesenatico diventerà una villa privata

Il famoso e blasonato ex hotel ristorante “Da Pino”, luogo delle frequentazioni del bel mondo di un tempo nel centro di Cesenatico e oggi completamente malandato e cadente, dovrebbe diventare un’elegante villa signorile. Notevolmente ridotta di volume rispetto a quello attuale. La struttura è in viale Anita Garibaldi, in un contesto di eleganti ville signorili e d’epoca, la maggior parte risalenti all’inizio del Novecento. Col “ricavato” di questo prossimo accordo operativo pubblico-privato si potrà incominciare a mettere mano all’adeguamento e alla riqualificazione di viale Leonardo Da Vinci. Questo asse commerciale e residenziale posto a perimetro del centro storico cittadino è da tempo in lista d’attesa per una sistemazione.

L’accordo di programma

La novità per quanto riguarda la destinazione - e quindi la previsione di completa demolizione del fatiscente e inadeguato hotel ristorante “Da Pino”- è arrivata durante l’ultimo consiglio comunale del 2024, a proposito dell’inserimento nelle more del bilancio delle opere pubbliche da compiersi, di un investimento di 754mila euro per la rimessa a nuovo di viale Leonardo Da Vinci. Con il proposito dichiarato di attingere le risorse per coprire l’intervento dall’accordo di programma che a che vedere con la trasformazione del vecchio e oggi cadente corpo di fabbrica dell’ex struttura ricettiva e di ristorazione. L’hotel-ristorante Da Pino è ubicato tra viale Anita Garibaldi sul fronte e i retrostanti comandi e caserme della tenenza della guardia di finanza e della guardia costiera in via Sanità Marittima, vicino al porto canale. Lo strumento urbanistico dell’accordo di programma, come lo è stato già in altre recenti proposte di intervento di recupero e trasformazione urbana (due ex colonie di Ponente cedute al Comune per farci parcheggi e verde pubbico in riva al mare) vede come proponenti l’attuale proprietà dell’immobile che fa capo all’industriale calzaturiero sammaurese Gianvito Rossi e il Comune di Cesenatico.

Lavori sul viale Da Vinci

Sulla base della comunicazione fornita alle richiesta fatta in consiglio comunale, si prevede tramite lo strumento dell’accordo operativo, previsto dal Pug (Piano urbanistico comunale), di mettere a nuovo viale Leonardo Da Vinci, utilizzando somme e oneri a carico del privato, a partire da piazza Ciceruacchio sino a viale Roma, in ordine alla realizzazione di sottoservizi, marciapiedi, pista ciclabile, arredo urbano. Il privato dal canto suo potrà andare alla conservazione e restauro dello storico villino Liberty (lato monte), presente in aderenza al corpo di fabbrica dell’ex hotel ristorante “Da Pino”. La struttura principale verrà invece abbattuta e al suo posto sarà edificata una villa signorile, riducendo l’attuale cubatura della attuale superficie coperta di due terzi.

Recupero villino liberty

L’ex Hotel ristorante Da Pino, dopo essere stato un rinomato albergo e famoso luogo di intrattenimento di Cesenatico, è stato chiuso una ventina di anni fa e soggetto a un lento ma constante decadimento tra abbandono, infiltrazioni d’acqua, rifugio di colonie di gabbiani reali e piccioni. Oggi non è più in condizione di tornare ad essere un hotel, l’unica parte meritevole di salvaguardia è il villino liberty d’epoca. Una volta finito di istruire la pratica il progetto edilizio in tutte le sue fasi varie fasi dovrà approdare per il voto in consiglio comunale.