Abusi edilizi a Cervia, rincarano le sanzioni

cervia

Aumentano del 25,1% le sanzioni per gli interventi edilizi realizzati senza autorizzazione paesaggistica nelle zone sottoposte a vincolo. Lo ha deciso la giunta comunale di Cervia, che con una delibera approvata il 5 novembre ha aggiornato gli importi delle sanzioni per danno ambientale, rimasti invariati dal 2011. L’adeguamento tiene conto dell’inflazione accumulata negli ultimi quattordici anni, applicando la rivalutazione Istat relativa al periodo compreso tra dicembre 2011 e dicembre 2025.

Il regolamento comunale, approvato nel 2011, prevedeva in realtà un aggiornamento annuale degli importi a partire dal 2013, ma la rivalutazione non era mai stata effettuata. L’amministrazione ha quindi deciso di recuperare in un’unica soluzione gli incrementi maturati, applicando un coefficiente di 1,251.

Le nuove tariffe riguardano diverse tipologie di interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica. Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti la sanzione minima passa da 4mila a 5.004 euro. Per gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, come balconi, pavimentazioni, parcheggi e depositi a cielo aperto, gli importi salgono da 3.500 a 4.378 euro per gli edifici sottoposti a tutela monumentale e da 2mila a 2.502 euro per gli altri immobili.

Aumentano anche le sanzioni per il restauro e il risanamento conservativo, che raggiungono rispettivamente 3.127 e 1.876 euro, mentre per la manutenzione straordinaria si passa a 2.502 euro negli edifici tutelati e a 1.251 euro negli altri casi. Le modifiche ai prospetti comportano invece sanzioni di 3.753 o 2.502 euro, a seconda della tipologia dell’immobile.

L’aggiornamento interessa anche tettoie, gazebo e pergolati: per manufatti fino a 15 metri quadrati la sanzione sale a 1.251 euro, mentre per quelli tra 15 e 30 metri quadrati arriva a 1.876 euro. Sono previsti importi crescenti per le superfici superiori e per i movimenti di terra.

Le nuove cifre si applicheranno anche alle pratiche di accertamento della compatibilità paesaggistica già in corso, purché non sia stata ancora emessa l’ordinanza di pagamento alla data di esecutività della delibera. Dal 2027 gli importi saranno aggiornati ogni anno sulla base dell’indice Istat. Le entrate derivanti dalle sanzioni confluiranno in uno specifico capitolo del bilancio comunale.