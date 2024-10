A giugno il Festival della fiction, i divi delle serie tv a Rimini e Riccione

Le celebrità delle serie tv in carne ed ossa a Rimini e Riccione a presentare stagioni in anteprima nelle sale dei cinema e a scattare foto con i fan in viale Ceccarini e nei giardini del Grand Hotel. No, non è un vaneggiamento.

A giugno, il Festival internazionale della fiction si volgerà davvero tra la città di Malatesta e la Perla verde: l’Associazione produttori audiovisivi, Apa, madre della manifestazione che realizza insieme al ministero della Cultura, ha inviato formale proposta alle Amministrazioni delle due città. E il sì per quella che promette di essere una vetrina globale, per certi versi anche più ampia di quella del Tour de France, non si è fatto attendere. «Risponderà con convinzione a questa proposta - lo afferma il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad con convinzione - aderendo al progetto, che peraltro potrebbe promuovere ancora di più il Fellini museum in ambito nazionale e internazionale». Gli effetti speciali usati per dare vita alle fiction care a tantissimi spettatori non potranno che mettere in luce anche le scene realizzate e immortalate sulla pellicola nel secolo scorso dal maestro del cinema Federico Fellini.

Rimini e Riccione come Venezia si apprestano quindi a ospitare le anteprime delle serie, a ricevere gli attori delle storie cult della televisione e delle piattaforme a pagamento, quelle italiane e quelle di produzione estera. E se ancora è prematuro snoccialare una lista di nomi è possibile immaginare di vedere sfilare per le strade di Rimini o di Riccione una Lily Collins nei panni di una Emily non in Paris e neanche a Roma, un Alessandro Borghi e un Giacomo Ferrara eccezionalmente riuniti, insieme agli attori nostrani Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti, a una Miriam Leone e un Raoul Bova, o perché no, a una Jennifer Aniston o una Sarah Jessica Parker, a ricordare quei Friends e quei Sex and the city immortali nella memoria degli spettatori che sono giovani oggi e che giovani lo sono stati ieri.