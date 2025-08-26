A Cesenatico parte già da questo week-end un settembre ricco di sport

Cesenatico si prepara a un mese di settembre pieno di sport con eventi di altissimo livello che spaziano tra diverse discipline accompagnando la coda della stagione estiva che in questi anni si sta allungando sempre di più. Si comincia ancor prima din settembre, questo week-end ossia il 30 e 31 agosto con Piazza Costa che ospita l’Adriatic Series Triathlon Cesenatico, una gara riconosciuta a livello nazionale destinata ad atleti professionisti e dilettanti.

Beach Tennis World Championship

Dal 1° al 7 settembre è confermato il Beach Tennis World Championship, i mondiali Beach Tennis arrivati al terzo anno a Cesenatico e che porteranno sulla spiaggia della città i migliori talenti dei “racchettoni” di tutto il mondo. I campi sotto al grattacielo sono diventati giù una tappa importante e riconosciuta i giocatori e le giocatrici più forti di questa disciplina. Sabato 13 settembre e domenica 14 settembre è in programma la 15esima edizione della Maratona Alzheimer, un evento non solo sportivo ma anche di grande valenza sociale e solidale con la Colonia Agip e il Parco di Levante che diventano il ritrovo di runner, famiglie e chiunque si voglia cimentare.

Memorial Pantani

Si chiude sabato 13 settembre con il Memorial Pantani, corsa ciclistica che vedrà al via squadre WorldTour, Professional e Continental con partenza e arrivo prevista a Cesenatico. Tappa importante - dedicata a Marco Pantani, il più grande sportivo della storia di Cesenatico - nel cammino verso il finale di stagione che in Italia vive alcuni dei suoi momenti più importanti, la corsa creata nel 2004, arriva così alla sua 21ª edizione con grandi ambizioni.

Festa dello sport

Sabato 27 settembre torna la “Festa dello Sport”, un grandissimo appuntamento per le vie di Cesenatrico. Saranno coinvolte le società sportive che operano sul territorio comunale, ognuna delle quali allestirà un proprio stand, con annesso spazio dove poter tenere una piccola dimostrazione pratica e dove far provare varie attività motorie a bambini, ragazzi e adulti. La manifestazione prenderà il via alle ore 14.30 e si concluderà alle ore 18.30 circa in Piazza Ciceruacchio.

Le parole dell’assessore Gaia Morara

«Settembre è diventato di fatto un mese importante per la stagione turistica e Cesenatico valorizzerà il suo turismo e il suo territorio con un’offerta sportiva ricchissima che spazia dal triathlon fino al Beach Tennis passando per il Memorial Pantani e per la Maratona Alzheimer che va oltre all’attivià sportiva ma è anche un evento di grande importanza sociale e solidale», il commento dell’assessore Gaia Morara.