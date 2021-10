Hera Business Solution: una mano tesa alle imprese

Accompagnare le imprese verso una gestione sempre più sostenibile e circolare: è questo l’obiettivo di Hera Business Solution, l’innovativa proposta multiservizio ‘chiavi in mano’ e su misura del Gruppo Hera. È dedicata alle aziende che desiderano raggiungere obiettivi di sostenibilità misurabili in diversi ambiti, avvalendosi delle competenze della multiutility per la gestione integrata di rifiuti, acqua potabile, depurazione, energia e servizi di efficientamento energetico. Questo è possibile grazie alle competenze maturate, nei diversi settori, da numerose società del Gruppo Hera e dalla loro capacità di operare in sinergia. Insieme all’azienda-cliente, viene realizzato anche il Circular economy report per rendicontare le performance di sostenibilità ottenute; è costruito con indicatori sui principali servizi (dal recupero dei rifiuti alle emissioni di gas serra evitate, dall’energia rinnovabile utilizzata all’energia primaria risparmiata grazie agli interventi di efficienza). In questo modo le imprese possono analizzare meglio processi e impatti, attuare azioni di miglioramento e rendicontare in modo trasparente ai propri stakeholder.

Un esempio virtuoso è la collaborazione con Fruttagel, primaria azienda del settore agro-alimentare, che nel suo primo report ha rendicontato i benefici ottenuti nel primo anno di applicazione del protocollo Hera Business Solution in ambito economia circolare, rigenerazione delle risorse ed efficienza energetica. Nello specifico, nello stabilimento Fruttagel di Alfonsine sono diminuiti del 17,5% i rifiuti non pericolosi prodotti, sono state evitate emissioni di anidride carbonica per oltre 190 tonnellate, è calata del 7% la produzione di fanghi del depuratore aziendale e sono stati ridotti del 29% i consumi energetici del processo depurativo, con un aumento del 30% dell’acqua recuperata.