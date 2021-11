Halloween a Rimini. Furti e ubriachi al volante, sei denunce

1 di 4

Sei persone denunciate durante la notte di Halloween da parte dei carabinieri della provincia di Rimini. Un 19enne riminese è stato denunciato perché sorpreso a guidare per l’ennesima volta senza patenta un furgone risultato rubato in via Del Carro a Misano. Un 34enne barese è stato invece denunciato per avere rubato il portafogli ad una giovane riccionese. Con la carta di credito rubata ha poi pensato bene di acquistare anche una bottiglia di champagne rinvenuta vuota dai militari. Un 31enne di Misano è finito nei guai per il reato di furto aggravato perché si è reso responsabile del furto all’interno di un laboratorio di piadine di Riccione. Grazie agli immediati accertamenti condotti dai militari sull’autovettura in uso al soggetto è stato accertato che aveva commesso un ulteriore furto di portafogli all’interno negozio di arredamento sempre in questo centro. Nel complessivo sono stati controllati oltre 50 veicoli e identificate oltre 100 persone. Sono state ritirate 2 patenti per guida in stato di ebbrezza alcoolica e denunciati altrettanti conducenti perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.