Grimm Grimm in concerto al Moog di Ravenna

RAVENNA. Al Moog di Ravenna, giovedì 13 febbraio alle ore 21.30 (ingresso libero), il live di Grimm Grimm. Giapponese, ma da anni residente a Londra, il cantante degli Screaming Tea Party, Koichi Yamanoha – in arte Grimm Grimm – esprime qui il suo lato più cinematografico e sperimentale. Dopo il debutto con “Hazy eyes maybe” pubblicato da Pickpocket Records e l’uscita del secondo lavoro “Cliffhanger”, col quale ha spinto il suo folk barocco verso lidi più futuristi e destrutturati, il terzo Lp “Ginormous” in uscita questo mese, innesca una vera e propria rivoluzione psichedelica leggera. I nuovi brani riescono a fondere all’approccio acustico tradizionale d’ispirazione popolare, strati di loop, riverberi e multi armonie, i quali aggiungono al suo lirismo romantico, sprazzi di stranezze elettro-acustiche, pur restando evidentemente ben aderenti alla forma canzone.

Registrato a Londra da Capitol K, mixato da Marta Salogni e masterizzato da Matt Colton, il nuovo disco vede la collaborazione alla voce di Laetitia Sadier presente nel primo singolo estratto ‘The ghost of madame Legros’ nonché di Paz Maddio ai cori. Dal vivo ha suonato in tutta Europa ed Asia, partecipando di recente al “Green man festival”, “Sonic city fest, “LeGuessWho? 2019” e supportando per ben due volte il tour europeo di Cate LeBon.