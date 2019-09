Greta posta i Fridays for future Forlì. Il vescovo: "Anch'io gretino"

FORLI'. In 2mila sono scesi in piazza a Forlì per il clima. E le sorprese non sono mancate. Dalla stessa Greta Thunberg, che dal suo profilo social ha posta alcune immagini delle iniziative italiane, tra cui quella forlivese, al ballo acrobatico di Luca Piallini dal campanile di San Mercuriale. Anche il vescovo Livio Corazza ha "benedetto" la mobilitazione dei ragazzi in corteo: conosciuto per le performance di Eventi Verticali, si lancia in una danza «Anche io sono un “gretino”. Grazie perché in questi mesi ci avete fatto confrontare seriamente con questo tema, non so se tutto questo sarà sufficiente ma so per certo che dobbiamo provarci».

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: