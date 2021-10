Green pass. I Nas chiudono il punto tamponi rapidi delle Befane di Rimini

“Il servizio è sospeso per motivi logistici. Per rimborsi immediati scrivere a… “. Al punto tamponi rapidi allestito al Centro commerciale Le Befane di Rimini è spuntato un cartello che ne annuncia la sospensione del servizio. Il motivo non è spiegato nel cartello ma deriva da un’ispezione dei Nas che ne ha comportato la sospensione. Viene annunciata la possibilità di essere subito rimborsati per chi aveva comprato pacchetti di tamponi mentre non viene indicata un’ipotetica data di ripartenza. Dal 15 ottobre, quando è entrato in vigore l’obbligo di green pass per lavorare, a centinaia hanno atteso in fila alle Befane, senza avere prenotato, di fare il tampone al prezzo di 10 euro. Un’alternativa alle farmacie (in genere più care) dove le liste di attesa sono in tanti casi bloccate fino alla fine dell’anno. Gli stessi dipendenti del Conad all’interno delle Befane beneficiavano del servizio offerto gratuitamente dall’azienda.