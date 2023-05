Governo stanzia i primi 20 milioni; 800 evacuati a Faenza; treni “difficili” anche giovedì

Il Governo stanzierà altri 20 milioni di euro per l’alluvione in Emilia-Romagna. Lo annuncia il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del vertice di questo pomeriggio in vista del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. “Porterò in Cdm lo schema di delibera per estendere gli effetti dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 4 maggio anche alla provincia di Rimini– spiega Musumeci- che si aggiunge così ai territori di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena“. Inoltre, anticipa il ministro, “porterò la proposta di uno stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro, in aggiunta ai primi 10 milioni già deliberati lo scorso 4 maggio, per far fronte alle spese per somme urgenze e per il ripristino della viabilità”.

Intanto sono 800 al momento le persone evacuate a Faenza, in provincia di Ravenna. I quattro fiumi che costeggiano la città romagnola, spiega a Radio Capital il sindaco Massimo Isola, “hanno scaricato un’ira mai vista” con centinaia di abitazioni finite sott’acqua. E ancora si stanno recuperando persone e famiglie in pericolo e sui tetti delle case. Gli argini sono feriti e i fiumi ancora pieni d’acqua, conclude il primo cittadino, sottolineando che il danno per la Romagna è “incredibile”. Sono tanti i volontari scesi in strada per aiutare a pulire la città, ma non basta, “chiediamo a tutti di darci una mano”.

Proseguiranno anche per l’intera giornata di domani “la riduzione delle corse e le deviazioni e i rallentamenti per i treni Alta velocità, Intercity e regionali che percorrono le linee tra Firenze e Bologna”. Lo comunicano le Ferrovie dello Stato, precisando che “rallentamenti e cancellazioni si ripercuoteranno su tutta la circolazione lungo la dorsale nord-sud, sull’asse Milano-Roma e Venezia-Roma”. Questa riprogrammazione, spiega l’azienda, “è necessaria per gli effetti sulle infrastrutture ferroviarie del maltempo e degli allagamenti nell’area fra Emilia-Romagna, Marche e Toscana”. A causa delle difficoltà causate dal perdurare del maltempo, la riattivazione della circolazione sulla linea Adriatica tra Bologna e Rimini è prevista, al momento, per le 6 di lunedì. Per quanto riguarda la giornata di oggi, le Ferrovie fanno sapere che “alle 17 è ripresa, con alcuni rallentamenti, la circolazione sulla linea Bologna-Porretta”, ed è inoltre stata “riattivata la circolazione tra Firenze e Marradi”. Sulla riattivazione delle altre linee interrotte- vale a dire la Bologna-Ravenna, la Ferrara-Ravenna–Rimini, la Faenza-Ravenna e la Faenza-Marradi- “al momento non è invece possibile fare nessuna previsione”. I tecnici di Rfi, si legge, “sono pronti a intervenire appena sarà possibile verificare lo stato dell’infrastruttura e avviare gli interventi di rispristino”. Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia “seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia, con un aumento dei tempi di percorrenza”, e sarà assicurata “parte dell’offerta dei treni Intercity notte, che seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Terontola-Falconara-Ancona-Lecce”. Sulla linea Av, infine, Trenitalia “ha utilizzato treni in doppia composizione per garantire più posti ai viaggiatori, data la necessaria riduzione di corse”.