Gomez-gol gela un buon Ravenna (0-1)

Un buon Ravenna non sfigura, ma si arrende in casa alla Triestina (0-1). Una sconfitta immeritata per la squadra di Foschi, uscita comunque tra gli applausi a fine gara. Nella ripresa le emozioni maggiori: prima Nocciolini sfiora il vantaggio, poi al 72′ la partita cambia: Giorico sfonda a sinistra e mette in mezzo per Gomez che non perdona. I padroni di casa provano a reagire, ma le conclusioni di Mokulu e Giovinco vengono respinte dalla difesa ospite. Da segnalare incidenti prima della gara, con scontri tra le due tifoserie.