Gli albergatori di Cesenatico vanno al voto

Stasera si decide chi sarà il nuovo presidente degli albergatori dopo oltre 18 anni di ininterrotta presidenza di Giancarlo Barocci. In un confronto che fin da subito si è presentato combattuto e disputato tra Leandro Pasini e Paolo Schenetti, che si sfidano per la presidenza della potente associazione degli albergatori Adac Federalberghi di Cesenatico che conta 230 strutture ricettive turistiche sulle circa trecento presenti a Cesenatico.

Stasera si vota

Il voto degli associati è in programma questa sera al Palazzo del turismo alle 20:30. Un appuntamento atteso e che interessa anche le altre organizzazioni economiche di categoria e le istituzioni pubbliche. Questo sia per la voce e il peso che gli albergatori rivestono non solo a livello turistico, ma anche propositivo e promozionale.

I due candidati

Mai candidati, a memoria, si presentano cosi diversi per tendenze e squadra di albergatori che li affiancano. Leandro Pasini punta su rinnovamento e discontinuità rispetto all’era Barocci. Paolo Schenetti traduce il cambiamento più nella continuità e nelle richieste al Comune. Entrambi propongono programmi e motivi in base ai quali chiedono di essere sostenuti.