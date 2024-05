Aria di festa a Riccione per la partenza del Giro d’Italia, con il sole ad accogliere migliaia di appassionati. La partenza è prevista alle 13. Gli appassionati sono in brodo di giuggiole da giorni ma non manca chi teme una giornata di passione imbottigliata nel traffico. Da qui un vademecum di sopravvivenza dispiegato su tre Comuni.

La viabilità a Riccione

La Romagna si tinge di rosa per il passaggio della più grande competizione ciclistica che partirà oggi alle 13 snodandosi da Riccione fino a Cento in provincia di Ferrara. Il grande spettacolo, giunto alla 107a edizione, sarà anticipato dalla pedalata amatoriale in partenza alle 9 da piazzale Ceccarini e guidata dall’ex campione Paolo Bettini. Ritorno previsto dopo aver macinato 31 chilometri sul tracciato ufficiale.

Di seguito, dalle 10, piazzale Roma ospiterà la premiazione di BiciScuola, progetto che avvicina i bambini ai valori del ciclismo. A riscaldare gli animi la musica di Rtl 102.5 in programma fino alle 11.40, quando si svolgerà la presentazione di squadre e ciclisti, col pubblico in fibrillazione per nomi di caratura come Tadej Pogačar e lo sprinter Jonathan Milan. Dopo i saluti istituzionali al rintocco delle 13 la sfilata animerà il cuore della città.

Da piazzale Roma al viale Ceccarini fino al gazebo all’incrocio con viale Dante, sotto l’opera di Alessandro Baronciani dedicata al compianto ciclista Marco Pantani. Percorso il viale Verdi, la carovana rosa si immetterà in viale D’Annunzio dove all’altezza del ponte sul Marano, contrassegnato dal chilometro zero, prenderà il via la gara.

Per agevolare la sicurezza a braccetto col divertimento, a partire dalle 7 sarà chiuso al traffico viale Milano, da piazzale San Martino al porto, e vietato il transito lungo il percorso di gara dalle 11. Per gli spostamenti verso Rimini è consigliato transitare lungo viale Veneto, raggiungere viale Coriano e poi il centro passando dal sottopasso di viale Rodriguez. Suggerita infine l’autostrada A14 con uscita al casello di Rimini Nord per raggiungere la zona settentrionale del capoluogo.

Qui Rimini

Limitazioni anche a Rimini, in primis la chiusura delle Statali 16 e 9 (via Emilia) dalle 10.30 alle 13.50 circa. Gli sportivi entreranno in volata dal lungomare via D’Annunzio, percorrendo viale Principe di Piemonte. Giunta alla rotatoria con via Cavalieri di Vittorio Veneto, la carovana proseguirà in direzione monte fino all’altezza di via Losanna dove svolterà a destra in direzione di Ravenna sulla statale 16, verso la rotatoria con la via Emilia da dove proseguire alla volta di Santarcangelo. La statale potrà essere attraversata in direzione mare monte e viceversa salvo due orari: 11.30 e 13.08. La percorrenza della statale 16 nei sensi di marcia Rimini - Ravenna e viceversa non sarà invece consentita dalle 10.30 a fine corsa mentre potrà essere attraversata in direzione mare monte e viceversa in 4 rotatorie che sono: Varisco/Rosmini (vigili del fuoco); Covignano rotonda Valentini (accesso quartiere Padulli) e via della Fiera/Grotta rossa. Sempre percorribili i 2 sottopassi delle vie Rodriguez e Marecchiese. Riguardo alla Statale 72 con direzione San Marino-Rimini verrà riservata una corsia per raggiungere via Montescudo e sottopasso di via Rodriguez. Off limits invece le due rotatorie delle Befane e di via Coriano/Montescudo.

Qui Santarcangelo

All’ombra del Campanone si è consentita l’uscita anticipata per le classi che terminano l’attività scolastica alle 13. L’ultimo aggiornamento della polizia locale segnala che dalle 10.30 alle 12 sarà possibile attraversare la via Emilia. Decisioni che potrebbero tuttavia variare a seconda dell’evolversi della situazione. La città, nello specifico, sarà interessata dal passaggio del Giro tra le 13.30 e le 13. 45 preceduto dal “Giro-E” riservato alle bici con pedalata assistita. Quanto alla viabilità, per tutta la lunghezza della SS9 sarà sospesa nei due sensi di marcia dalle 10.30 fino alla bandiera verde di fine gara. Divieto di sosta infine con rimozione forzata dalle 8 alle 14.30 circa su ambo i lati di via Braschi.