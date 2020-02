Da giovedì caccia ai biglietti per la final eight di A2 e B di Ravenna

Giovedì 20 febbraio apre la biglietteria per le Final Eight di Coppa Italia LNP 2020 Old Wild West, in programma a Ravenna il 6, 7 e 8 marzo. A partire dalle ore 12 di giovedì sarà possibile acquistare i biglietti nei punti vendita Vivaticket e online sul sito www.vivaticket.it, mentre presso la sede del Basket Ravenna (Viale della Lirica, 21) nei seguenti orari: domani dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 10 alle 13.

La prossima settimana dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30.I prezzi dei biglietti, acquistabili il giorno della partita, sono i seguenti.

Pala Costa – venerdì 6 marzo 2020 – biglietto unico valido per 4 partite

Tribuna (posto unico): 15 euro

Pala De Andrè – venerdì 6 marzo 2020 – biglietto unico valido per 4 partite

Parterre VIP: 30 euro. Tribuna bassa: 20 euro (ridotto: 15 euro). Tribuna alta: 15 euro (ridotto: 10 euro)

Pala De Andrè – sabato 7 marzo 2020 – biglietto unico valido per 4 partite

Parterre VIP: 30 euro. Tribuna bassa: 20 euro (ridotto: 15 euro). Tribuna alta: 15 euro (ridotto: 10 euro).

Pala De Andrè – domenica 8 marzo 2020 – biglietto unico valido per 2 partite

Parterre VIP: 30 euro. Tribuna bassa: 20 euro (ridotto: 15 euro). Tribuna alta: 15 euro (ridotto: 10 euro).