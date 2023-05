Giorgia Meloni: “Oltre 2 miliardi per l’alluvione in Romagna”. Giovedì arriva Ursula Von der Leyen

Oggi un Consiglio dei Ministri interamente dedicato all’alluvione in Romagna, con la premier Giorgia Meloni che ha esposto le linee del Governo. Meloni in Cdm ha approvato il decreto legge con misure per l’emergenza per le alluvioni in Emilia Romagna, oltre ad alcuni paesi di Marche e Toscana. “Abbiamo approvato – ha detto la presidente del Consiglio – un’ordinanza di Protezione civile che estende stato di emergenza a tutti i comuni colpiti dall’alluvione, con riserva di estenderlo anche ai comuni colpiti nelle Marche e in Toscana”.

Continua la premier: “Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpite dall’alluvione. Trovare due miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile, va dato atto a tutto il governo di essersi dedicato all’emergenza col massimo della concentrazione e operatività possibile. Sulla fase di ricostruzione on siamo ancora in grado di quantificare le cifre necessarie. In passato non so se si erano visti interventi di emergenza da due miliardi di euro”.

Tasse e mutui: “Stop fino al 31 agosto”

Meloni affronta poi il tema di tasse e mutui: “Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c’è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d’intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi”.

Sospensione pagamento utenze

Quanto al pagamento delle utenze, la premier precisa: “Sul tema delle utenze, è già stata deliberata la sospensione del pagamento da parte di Arera ma c’è una norma che rafforza questa previsione. Per quello che riguarda i mutui, non c’è bisogno di una norma perché su questo fa fede il protocollo di intesa che già esiste tra governo e Abi per la sospensione del pagamento dei mutui in caso di eventi calamitosi”.

Fondo da 10 milioni per il turismo, 5 milioni a strutture sportive

Su turismo e sport: «C’è, da parte del Ministero del Turismo, un fondo da ulteriori 10 milioni per l’indennizzo delle aziende turistiche colpite. Il ministro dello Sport mette a disposizione 5 milioni per interventi di manutenzione delle infrastrutture sportive».

Continuità didattica

“Per la scuola nei territori alluvionati – sottolinea Meloni – c’è un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica, e la facoltà al ministro dell’Istruzione a lavorare con una certa flessibilità all’adempimento degli esami di maturità con gli istituti coinvolti”.

Cassa integrazione

Sul tema del lavoro, la premier ha sottolineato: “Prevediamo una cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni. Questa misura complessivamente è coperta fino a 580 milioni di euro. In previsione anche una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività. Questa misura ha una copertura che arriva fino a 300 milioni di euro”.

Bonaccini: “Grazie per la presenza”

In questo avvio di processo di conta dei danni, l’intesa tra Governo e Regione Emilia Romagna appare ottima, tanto che anche oggi il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha sottolineato: “Grazie al presidente Meloni per essere venuta nella nostra terra, colpita e ferita”.

Von der Leyen in Romagna

Bonaccini ha poi annunciato l’arrivo per giovedì della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen in Romagna: «Giovedì verrà la presidente Von der Leyen, che abbiamo invitato per visionare la situazione. L’Emilia post terremoto era spezzata ma siamo ripartiti. Siamo sicuri che faremo cosi anche per la Romagna. C’è chi ha perso tutto o quasi tutto. Ci sarà un miliardo di euro di danni complessivi su strade e ferrovie”.