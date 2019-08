Gioele Dix tra padri e figli al Meeting di Rimini

RIMINI. Dopo aver affrontato nel 2016 il tema dell’amicizia torna al Meeting affrontando il tema della rapporto padri-figli Gioele Dix. L’attore e regista milanese sarà in scena al Quartiere fieristico stasera (Auditorium Intesa Sanpaolo B3, 21.45) con il monologo “Vorrei essere figlio di un uomo felice”. Il filo conduttore della vicenda di Telemaco che cerca il perduto padre Ulisse diventa spunto per un discorso più ampio sul tema della paternità, ignorata, perduta, cercata o ritrovata.

Un viaggio ispirato ai primi quattro canti dell’Odissea, fonte frizzante e ricca di stravaganze, e a ogni tappa di quella “Odissea minore” che è la “Telemachia”, breve ma intenso romanzo di formazione in cui il figlio del protagonista prova a uscire all’ombra e imparare a crescere. Come nel suo stile Dix si muove nella classicità in maniera brillante attraverso un susseguirsi di “deviazioni”, di riflessioni, di approfondimenti, seri o comici, collegati anche alla letteratura e alla musica, ma anche a ricordi personalissimi, fino all’infanzia.

L'intervista a Gioele Dix sul Corriere Romagna di mercoledì 21 agosto.

