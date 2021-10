Ginnastica ritmica, Zaffagnini orgoglio azzurro della Ginnastica Rimini

Può festeggiare una prestigiosa chiamata in azzurro la Ginnastica Rimini, con la convocazione in pianta stabile di una sua ginnasta di punta nella nazionale italiana di ritmica (le oramai celebri Farfalle). Si tratta della riminese doc Maria Zaffagnini, divenuta maggiorenne giusto il 12 settembre scorso. Forgiata nel sodalizio della presidentessa Elena Aumiller coi sapienti insegnamenti della sua tecnica Nani Londaridze, la Zaffagnini negli ultimi due anni si è anche laureata campionessa d’Italia nell’Insieme Open prestata alla società gemella dell’Aurora Fano con Letizia Rossi allenatrice. Dal 4 novembre proseguirà la sua formazione sportiva e scolastica presso l’Accademia Internazionale GR di Desio, guidata dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani e dalle sue assistenti Olga Tishina, Camilla Patriarca e Federica Bagnera. “Per noi è un’enorme soddisfazione – commenta visibilmente compiaciuta ed emozionata la Aumiller –. Questa promozione era un po’ nell’aria, anche perché nel 2020 Maria era stata periodicamente convocata in nazionale, ma quando arriva la comunicazione ufficiale l’effetto è incredibile. Lei se l’è ampiamente meritata per il suo grande impegno e la sua determinata costanza, per la Ginnastica Rimini è un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni non solo con lei. Condivido questa gioia con le allenatrici e le compagne di squadra, oltre che con l’Aurora Fano, società presieduta da Paola Porfiri, con la quale da tempo proficuamente collaboriamo”. Alla Ginnastica Rimini in questi giorni si tifa pure per Virginia Galeazzi, che a Cantalupa (Torino) nella prova Interregionale del campionato Gold si è piazzata al secondo posto centrando la qualificazione alla fase Nazionale della categoria Allieve 3. La classe 2010 riminese tornerà quindi in pedana nel prossimo weekend a Napoli, dove appunto si gareggerà per il titolo italiano Individuale sabato 30 e domenica 31 ottobre.