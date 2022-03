Ginnastica ritmica, super Baldassarri e Cervia festeggia la A2

Si è concluso il terzo atto del campionato di serie A1 di ginnastica ritmica che si sono giocate i sei posti per la Final Six a Folgaria nel week-end del primo maggio. Alla finale scudetto ci saranno la Ginnastica Fabriano, la Raffaello Motto Viareggio, la San Giorgio Desio, l’Armonia d’Abruzzo e l’Asu Udine qualificata pur senza Alexandra Agiurgiuculese sottotono e non in perfetta forma. La tappa di giornata è stata vinta da Fabriano trascinata non solo da Milena Baldassarri ma anche da Sofia Raffaeli reduce dal carico di medaglie nella World Cup di Atene.

Milena Baldassarri sul podio

Sempre a Napoli, si è disputata l’ultima prova di regular season del campionato di serie B 2022. Il titolo di reginette di quest’anno (sommando i punteggi delle migliori due prove sulle tre disputate) se lo aggiudicano le ginnaste della Gymnasium Gravina di Catania che con 211.100 punti, guadagnano di diritto la promozione in A2. Tre i posti disponibili per il passaggio alla serie cadetta. Con la piazza d’onore e 210 punti netti nella classifica di campionato anche l’Endas Cervia sale di categoria per il 2023 insieme ad Albachiara Lucca che, con 207.950 punti guadagnano l’ultimo posto valido.

Rimangono stabili in serie B la Doria Gym di Taviano, l’Opera di Roma e la Gymnica 96 di Forlì mentre Ritmica Piemonte, Concordia Chivasso, Ginnastica Pavese e Ritmica Nervianese si giocheranno il tutto per tutto ai play-out di Folgaria per gli ultimi due posti utili per la permanenza in B. Le altre due società retrocederanno in serie C insieme a Ritmica de Giorgi di Lecce e la Petrarca di Arezzo. Nella tappa napoletana, successo della Gymnasium Gravina davanti a Doria Gym e Endas Cervia che ha vinto un personalissimo derby romagnolo con la Gymnica 96 Forlì.