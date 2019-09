Ginnastica ritmica, Mondiali: Milena Baldassarri quarta nella palla

BAKU - Inizia con un quarto posto un po' amaro il Mondiale di ginnastica ritmica di Milena Baldassarri. La diciassettenne ravennate, entrata in finale con il quinto punteggio, ha svolto un esercizio splendido che le ha permesso di scavalcare la bulgara Kaleyn ma non l'israeliana Ashram, che per due decimi di punti ha preceduto Milena, "strappandole" il podio. Nelle prime due posizioni, come prevedibile, le gemelle russe Dina Averina ed Arina Averina

Baldassarri non aveva invece centrato per un soffio la finale del cerchio, chiudendo le eliminatorie al nono posto. Ora Milena si concentra per nastro e clavette, le cui finali saranno giovedì pomeriggio. Nell'all around, la giovane ravennate è al momento al 7° posto e non dovrebbe avere problemi a entrare nella finale a 24 che permetterà, alle migliori 16 classificate, di ottenere i pass per le Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno.