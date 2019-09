Ginnastica Ritmica, Milena Baldassarri vola alle Olimpiadi

BAKU - Milena Baldassarri è la seconda romagnola a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La diciassettenne ravennate ha appena concluso la sua prova nell'all around ai campionati mondiali di ginnastica ritmica di Baku con un totale di 83.250. Un punteggio che, quando mancano ancora 10 atlete al termine, le garantisce quantomeno il dodicesimo posto, una posizione utile per volare a Tokyo (si qualificano le prime 16). Dopo le prime tre rotazioni, comunque, la ravennate era al quarto posto, staccata però in modo abbastanza netto dalle gemelle russe Averina (Dina è prima, Arina è seconda) e dall'israeliana Ashram.

