Ginnastica ritmica, Milena Baldassarri è sesta nelle clavette ai Mondiali

Milena Baldassarri si ferma al sesto posto con un 26 netto nella finale Mondiale alle clavette. La ravennate ha gareggiato sulle note di “Bury a friend” di Billie Eilish e manca il podio per 4 decimi di punto. Oro e argento se li aggiudicano le gemelle Dina (27.100) e Arina Averina (26.750). Il bronzo di giornata va alla Bielorussa Anastasiia Salos (26.400). Ai piedi del podio giapponese la bulgara Boryana Kaleyn, a quota 26.200. “Sono contenta della tenuta di gara. Si può sempre migliorare ma l’importante era non sbagliare e dare il massimo per il risultato nel team ranking. Sabato torno in gara quindi resettiamo tutto e puntiamo in alto.”

Sabato Milena tornerà in gara nell’all around. La ravennate si è qualificata tra le migliori 18 con il quinto punteggio.