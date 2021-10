Ginnastica ritmica, Gymnca 96 ancora protagonista grazie a Pantini e Benini

1 di 6

Continuano gli straordinari successi di Gymnica’96, società di ginnastica ritmica forlivese, che vede incoronate campionesse interregionali di specialità gold le sue “veterane”. Emma Pantini senior 2005 infatti conquista l’oro col punteggio più alto di tutta la gara alla specialità palla. Con un 19,20 meritatissimo supera anche il suo personale,dimostrandosi carismatica ed espressiva.

Non da meno la sua compagna di squadra Arianna Benini junior classe 2006 che sale sul gradino più alto del podio nella specialità palla con una prestazione tecnicamente ineccepibile e l’innata eleganza che la contraddistingue. Seguono a ruota le gemelle junior 2005 Martina Minotti, che si guadagna il titolo di vicecampionessa al nastro, e Sofia Minotti, che vince il bronzo nella specialità clavette. Più emozionate del solito ma sempre fortissime e convincenti. Entrambe erano già qualificate al Campionato Nazionale che si svolgerà a Foligno il primo weekend di novembre in quanto campionesse regionali nella specialità clavette e cerchio, mentre Arianna Benini aveva già vinto al nastro guadagnandosi l’accesso diretto. Fanno quindi centro qualificandosi con due attrezzi a testa, il massimo concesso. Il presidente Matteo Bartolini si dimostra ampiamente soddisfatto per i risultati conseguiti anche in questo periodo di grande difficoltà generale, grazie all’impegno e alla passione che spinge queste ragazze, le loro allenatrici e le loro famiglie