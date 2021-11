Ginnastica Ritmica, Endas Cervia protagonista al Campionato Nazionale Gold Allieve

Il Campionato Nazionale Gold Allieve organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia a Napoli preso il PalaVesuvio e rivolto alle migliori ginnaste italiane, ha confermato l’ottima reputazione e preparazione tecnica delle ginnaste dell’Endas Cervia Ginnastica Ritmica che si sono qualificate per la fase finale e hanno raggiunto risultati eccezionali.



Margherita Fucci (cat. A4 20009) si è classificata seconda a livello nazionale nella gara generale (cerchio-palla-clavette-nastro), ad un soffio dalla prima classificata con una gara combattuta fino alla fine in modo impeccabile. Oltre a questo importantissimo risultato sono arrivate altre medaglie per il 1° posto nella gara di specialità al cerchio, il 2° posto alla palla e il 3° posto alle clavette.

Margherita Ravaioli (cat. A4 20009) termina la sua gara, dopo essersi guadagnata la finale alla palla, al 5° posto in Italia, assolutamente all’altezza in una gara difficilissima.

Elisabetta Valdifiori (cat. A3 2010), dopo il titolo di Campionessa Regionale ottenuto qualche settimana fa e alla sua prima esperienza al Campionato Nazionale Gold Allieve, si classifica 8° in Italia, tenendo testa a ginnaste molto forti e conquistandosi la meritata finale alle clavette.

Anche Ludovica Ajello (cat. A2 2018) reduce dal titolo di Campionessa Regionale si classifica 8° nella gara generale (corpo libero-fune -cerchio ) e dopo aver conquistato l’accesso alla fase finale nella gara di specialità al cerchio, si classifica al 3° posto.

Nel panorama italiano della ginnastica ritmica queste piccole ginnaste si sono fatte notare per le doti tecniche e per il carattere col quale hanno affrontato questa importante competizione, grazie all’ottimo lavoro dello staff tecnico composto da Simona Ravaioli, Yana Sinyel’Nikova e Natalia Putko.