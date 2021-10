Ginnastica ritmica, antipasto d’argento per Milena Baldassarri

Il giorno è oggi, con il concorso all around che incoronerà la miglior ginnasta ritmica del mondo per questo 2021 (anche se manca la campionessa olimpica, l’israeliana Linoy Ashram). Il sogno è il podio, che il 5° posto nella entry list invita ad essere ottimisti, anche se, obiettivamente, servirà qualcosa di straordinario. Milena Baldassarri gareggerà nel gruppo delle 8 migliori e scenderà in pedana per seconda nella gara che inizierà alle 17.03 di Kitakyushu, le 9.03 italiane. Milena è stata sorteggiata tra due delle tre favorite per il podio: prima della ravennate ci sarà la russa Dina Averina (che nei giorni scorsi ha vinto tre ori a clavette, cerchio e palla e l’argento al nastro), dopo la ravennate sarà il turno della bielorussa Alina Harnasko (oro al nastro, argento al cerchio, bronzo alla palla in questa rassegna giapponese). Milena Baldassarri inizierà con la palla (dove è arrivata 6ª con 25.850), proseguirà con le clavette (altro 6° posto con 26 netto), quindi si esibirà al nastro (a cui non ha preso parte nell’individuale) e concluderà con il cerchio (dove è giunta 5ª in 25.450). Oltre alle due già citate, Baldassarri dovrà fare la corsa su Arina Averina, gemella di Dina, e sulla bulgara Boryana Kaleyn.

Argento con il team

Intanto, ieri Milena Baldassarri è salita sul podio, portandosi a casa un argento. Grazie al fantastico 2° posto conquistato dalle farfalle (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean) nel concorso a squadre, l’Italia ha ottenuto il 2° posto anche nella classifica per Team con il totale di 277.575 punti. Una classifica in cui si sommano i due esercizi di squadra e le otto routine che le individualiste Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiuculese hanno portato in qualifica. Doppio oro per la Russia, sia nella all-around a squadre che nel Team, e doppio bronzo per la Bielorussia.