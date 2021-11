Ginnastica artistica, le Allieve dell’Endas Cesena ai tricolori di Jesolo

L’unione, ancora una volta, fa la forza. Un risultato di grande prestigio per il vivaio della Polisportiva Endas Cesena che, nell’ambito del progetto di collaborazione con la Us Renato Serra, è riuscita a strappare il “pass” per i campionati italiani di Jesolo con la rappresentativa Allieve 3A (2011-2012). Nell’ultimo fine settimana, infatti, la selezione allenata da Sofia Poma, ha conquistato una brillante vittoria ai Campionato a squadre Gold 3A Allieve di Fermo conquistando così il diritto a partecipare direttamente alla finale tricolore in programma il prossimo 26 novembre.

A centrare lo storico risultato sono state Alessandra Dan (2012), Adele Morelli (2012), Giorgia Smeraldi (2012), Elisabetta Succi (2011) e Lia Serra (2011), quattro promettenti ginnaste uscite proprio dal progetto di cooperazione tra Endas e Renato Serra.

Sempre a Fermo le ginnaste della rappresentativa Renato Serra si sono imposte nella categoria Gold1, qualificandosi ai Campionati Italiani di Jesolo. Sulla pedana marchigiana, sotto gli occhi dell’allenatrice Marina Meldoli, si sono esibite Rebecca Evangelisti (2010), Diana Neri (2010), Vittoria Vigilai (2009) e Giulia Smeraldi (2009).