Ginnastica artistica, Cesena brilla a Stoccarda con Tomei e Barzasi

Dalla Porsche Arena di Stoccarda, teatro del Dtb Pokal, una delle più prestigiose gare europee a squadre di ginnastica, arrivano ottime notizie per la ginnastica cesenate. Alla kermesse tedesca, a cui partecipavano le più forti rappresentative nazionali del mondo, le società cesenati erano presenti con gli Junior Chiara Barzasi e Lorenzo Tomei.

Nel settore femminile, la Barzasi, reduce dall’ottima prestazione in serie A2 con la Renato Serra, ha superato se stessa, conquistando nella gara Junior delle prestazioni impressionanti come il “13” alla trave, punteggio più alto.

Ma le soddisfazioni per la ginnastica cesenate sono arrivate anche in campo maschile con Lorenzo Tomei che – malgrado il riacutizzarsi di un problema muscolare che ha indotto i tecnici a non schierarlo al corpo libero (il suo punto forte) – ha firmato a Stoccarda una prestazione maiuscola. A livello di squadra, l’Italia si è comportata egregiamente conquistando il terzo posto assoluto dietro agli Stati Uniti, inarrivabili e alla selezione tedesca che ha sopravanzato gli azzurri di un’inezia.