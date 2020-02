Reggio Emilia. “Tommy e l’asta dei Cervelli Ribelli” è il nuovo docufilm di Gianluca Nicoletti con la regia di Massimiliano Sbrolla, prossimamente in onda su Sky Arte. Nel film Gianluca, giornalista e scrittore, e suo figlio Tommy, ragazzo affetto da autismo di 22 anni, faranno un viaggio lungo l’Italia per raggiungere diversi personaggi e artisti che metteranno a disposizione i loro oggetti e le loro opere, per organizzare, nel mese di aprile, un’asta benefica. Una parte del ricavato della casa d’aste sarà destinato alla realizzazione di un atelier artistico e artigiano per persone autistiche che Gianluca Nicoletti sta realizzando a Roma. Le riprese sono partite da Reggio Emilia dove Gianluca e suo figlio hanno fatto visita al noto artista Omar Galliani che, insieme allo storico dell’arte Tiziano Panconi, hanno valutato un’opera artistica di Tommy. Poi Tommy e Gianluca incontreranno Silvia Panini, discendente della rinomata “Edizioni Panini”, che li guiderà attraverso le collezioni di famiglia. Nei prossimi giorni la troupe si sposterà a Modena, Parma, Genova, Ischia, Bari, Roma e Milano.