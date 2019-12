Come gestire la pulizia dei condomini: chi chiamare e chi paga

Quella della pulizia delle aree comuni dei condomini può essere una questione decisamente spinosa che, quindi, va chiarita in ogni suo dettaglio. Moltissime liti condominiali nascono proprio dalla suddivisione delle spese ed è per questo che è utile capire come gestire questo aspetto e chi è chiamato a pagare.

Tutto sulla pulizia aree comuni dei condomini

Stando a quello che ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione, la ripartizione delle spese per la pulizia delle scale dei condomini e delle aree comuni deve avvenire tra tutti i nuclei familiari che abitano negli stessi.

Nello specifico, la normativa in materia è molto chiara. A partire dalle scale, che sono un bene di tutti, i condòmini sono chiamati a contribuire alla pulizia delle stesse, così come delle altre aree comuni. Le spese, nello specifico, devono essere suddivise in base al piano in cui si abita. Naturalmente è impensabile che chi abita all’ultimo piano possa pagare come chi abita al primo. Questi ultimi pagheranno meno, quindi, di coloro i quali abitano invece ai piani più alti.

Naturalmente, questa è la legge generale ma va anche visto il regolamento condominiale che tanto dice in merito ad aspetti come quello della manutenzione degli spazi comuni.

A questo punto, non rimane che capire a chi rivolgersi. Se si va alla ricerca di imprese di pulizie Roma è utile tenere a mente il nome di ItalServizi. Si tratta di un’azienda che opera nel settore da moltissimi anni ed è diventata una vera e propria garanzia di qualità e di servizio ben fatto.

Avvalersi dell’aiuto di una ditta specializzata, che dovrà essere nominata in seguito a un’assemblea condominiale, aiuta a gestire gli spazi comuni nel migliore dei modi possibili. In questo modo, infatti, si avrà la sicurezza che tutto sia pulito e igienizzato alla perfezione e questo è un aspetto che non si deve mai sottovalutare, specialmente quando si vive in grandi condomini dove abitano tantissimi nuclei familiari. Va da sé che la scelta deve essere effettuata bene, accertandosi che la ditta assoldata sia in grado di eseguire al meglio il suo compito.

La pulizia degli ambienti è sempre molto importante, sia all’interno che all’esterno delle singole case. Naturalmente, queste imprese di pulizia si occupano anche di altre cose come, ad esempio, pulizie singoli appartamenti, uffici, negozi e così via. Scegliere la migliore è il primo passo per vivere in un ambiente pulito.