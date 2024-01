Va all’asta la sede degli uffici dell’ex Pollo Chirichì e poi Arena di Gatteo

All’asta gli uffici dell’ex Pollo Chirichì e poi ex Arena, entrambe ditte cessate, con area degradata poi per anni. Va all’asta stavolta lo stabile a corpo isolato, costituito da quattro piani, di cui uno seminterrato, destinati uffici, locali deposito-sgombero, incluso il locale tecnico. Ha una forma planimetrica regolare riconducibile ad un trapezio rettangolo con superficie di 2.173 metri quadrati, compresi i 620 metri quadrati di superficie coperta del fabbricato. L’edificio è inglobato nell’area dell’ex stabilimento industriale. Ha una corte esclusiva di circa 1.563 metri quadrati e l’immobile è raggiungibile con la viabilità interna dell’opificio, utilizzando la strada principale dall’innesto con la via Pablo Neruda, fino al viale e ai parcheggi antistanti l’ingresso principale degli uffici. Comprende anche un appezzamento di terreno della superficie complessiva di 3.773 metri quadrati.

L’aggiudicazione del secondo lottosarà con base d’asta di 2.255.792 euro, mediante “procedura competitiva sincrona mistatale”, una modalità di svolgimento che prevede che i rilanci possano essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica, sia in alternativa nella tradizionale forma cartacea. L’offerta tradizionale dovrà essere presentata in busta chiusa, con i relativi allegati, allo studio del curatore, Enrico Di Nucci, entro le ore 13 del 29 gennaio 2024.

Il primo lotto, quello riguardante il capannone ex Arena, nei mesi scorsi è stato acquisito dall’azienda internazionale specializzata nella produzione di bevande vegetali. In questo caso la riqualificazione è già in corso grazie ad International Food, azienda nata a Santarcangelo di Romagna. L’inaugurazione avverrà nella seconda metà del 2024.

«Si tratta del secondo lotto dell’ex area Arena – conferma il vicesindaco di Gatteo, Daniel Casadei – Dopo che l’ex capannone è stato aggiudicato dalla International Food che ne ha progettato la rinascita, ora va all’asta l’altro fabbricato, quello relativo agli uffici, con il terreno annesso. Il Comune di Gatteo guarda con favore anche a questa operazione, in modo che l’intera area ex Arena venga sanata dopo che per anni è stata una grande ferita nel nostro territorio sia per la perdita di posti di lavoro, sia per una situazione di degrado che avanza. Auspichiamo che a fine mese nasca un’altra prospettiva di rinascita anche per la seconda parte».