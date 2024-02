Un cliente nuovo gratta e vince 10mila euro

GATTEO

Un “Gratta e vinci” e la fortuna bacia un uomo. Ieri mattina poco dopo le 9 un nuovo cliente ha acquistato un tagliando da 20 euro della serie “Miliardario maxi” e ha vinto 10mila euro. È successo alla tabaccheria-giochi-articoli, situata nel capoluogo, in via Savignano 19. L’attività di tabaccheria è storica, però ha una nuova gestione da 10 mesi, con l’arrivo della 21enne Simona Paglietta. L’anno scorso, cessata la precedente gestione, il negozio rimase chiuso per alcune settimane e i gatteesi temevano di aver perso un punto di riferimento. Poi è arrivata la giovane residente a Montalbano di Santarcangelo. «Gestire questo tipo di negozio è sempre stato il mio sogno – afferma Simona – e finalmente sono riuscita a realizzarlo. Oltre alla tabaccheria, ho aggiunto subito gli articoli da regalo, i giochi per bambini, i “Gratta e vinci” e altri giochi della fortuna». E ieri mattina la fortuna ha fatto capolino: «Un cliente nuovo si è fermato e ha grattato parzialmente il tagliando – riferisce la titolare – ha visto la scritta di vincita pensava di aver vinto i 20 euro del costo del tagliando. Quando invece me l’ha consegnato ho provveduto a “scoprirlo” tutto ed ecco la bella cifra dei 10 mila». g.m.