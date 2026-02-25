Un’agente a quattro zampe: “in servizio” alla Pl di Gatteo c’è anche la gatta “Tea”

Agente “Tea” a quattro zampe e con i baffi, “in servizio” presso la polizia locale di Gatteo. Gravita attorno ai mezzi di servizio e all’interno degli uffici la nuova “agente” a quattro zampe. Non indossa la divisa, non porta distintivi e non fa pattugliamenti, ma è diventata in poco tempo la mascotte della polizia locale di Gatteo. Una presenza speciale che accompagna le giornate del personale in forza al comando: una gatta che si è presentata spontaneamente presso la sede, scegliendola di fatto come propria casa e che gli agenti hanno accolto con affetto. È stata chiamata “Tea”, per un simpatico gioco di parole legato al nome del Comune di Gat-Teo, e nel tempo è diventata parte integrante della quotidianità degli operatori. La gatta gravita costantemente attorno ai veicoli di servizio, quasi a voler svolgere una simbolica “attività di vigilanza”, e all’interno degli uffici gli agenti le hanno riservato un punto ristoro, una lettiera ed una sedia a lei dedicata «Tea - riferiscono dal comando - ogni mattina dopo aver “salutato” il personale osserva attentamente il lavoro degli agenti e sembra studiare le carte negli uffici».

Il momento difficile

Dopo l’Epifania, però, Tea è scomparsa per circa una settimana. Al suo ritorno si è presentata in condizioni di salute precarie. La preoccupazione è stata immediata: gli agenti hanno promosso una colletta interna e l’hanno accompagnata dal veterinario per garantirle le cure necessarie. Grazie all’intervento tempestivo e alle attenzioni ricevute, oggi Tea gode nuovamente di ottima salute ed è tornata a presidiare il comando con la sua presenza discreta ma costante.

Un messaggio che va oltre