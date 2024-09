Ubriaca e senza patente, entra in una strada vietata al traffico per una gara ciclistica e causa un incidente tra Savignano e Gatteo

Nel pomeriggio di domenica scorsa nei territori di Savignano sul Rubicone e di Gatteo si è svolto il “35° memorial Francesco Turci - 35° Coppa Cocif”. La gara giovanile di ciclismo ha interessato le località di Fiumicino e Capanni ed ha comportato la sospensione della circolazione, per qualche ora, nella via Rubicone destra e nella via Rubicone, disposta con Ordinanza dal Prefetto di Forlì.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, nei tratti delle strade chiuse è stata collocata la necessaria segnaletica e si sono posizionati volontari dell’organizzazione e, negli incroci più complicati, agenti di polizia locale.

“Fatemi passare”

Poco dopo le 15 in un incrocio di Fiumicino presidiato da un volontario, si è presentata un’automobile condotta da una donna, che rivolgendosi al volontario con tono aggressivo e minaccioso pretendeva di passare. Con molta pazienza il volontario riusciva a farle capire che ciò non era possibile in quel momento, poiché era in corso la competizione. La donna faceva quindi inversione e se ne andava, salvo poi tornare dopo pochi minuti per ripetere, in modo ancora più aggressivo ed insistente, la volontà di passare e di fronte alle spiegazioni del volontario questa volta innestava la marcia ed accelerava (il volontario per evitare di essere investito ha dovuto buttarsi di lato), entrando a grande velocità nel circuito. Poco dopo l’abitato di Fiumicino, la donna perdeva il controllo del veicolo, una Fiat 500, e collideva contro una cancellata, ribaltandosi al centro della carreggiata. Solo per un caso che può essere definito “miracoloso” non si sono registrate conseguenze tragiche: in quel momento infatti i ciclisti erano divisi in due gruppi ed uno era appena passato mentre l’altro stava sopraggiungendo. Inoltre nel punto in cui il veicolo ha colpito la cancellata (traguardo volante) fino a pochi minuti prima erano assiepati spettatori.

Palesemente ubriaca

Sul posto veniva inviata un’autoambulanza (la donna però rifiutava le cure) ed una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare. Gli agenti appena arrivati potevano constatare ciò che molti dei presenti avevano già capito: la donna era palesemente ubriaca. Al tentativo di identificarla, questa rifiutava di declinare generalità o di esibire documenti ed anzi inveiva verso gli agenti con espressioni ingiuriose e minacciose. Non senza fatica la pattuglia riusciva infine a portarla in ufficio, dove veniva così identificata in R.G., rumena di 38 anni residente in zona, priva di patente perché sospesa. La donna è stata denunciata a piede libero per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di farsi identificare, tentate lesioni, nonchè guida in stato di ebbrezza aggravato per avere causato un incidente stradale. Alla donna sono state contestate inoltre alcune violazioni amministrative, per quasi 2.500 euro di sanzioni pecuniarie. La patente, già sospesa, verrà revocata.