Turismo in crescita nell’area Rubicone - Mare: ma ora gli operatori temono per il “post 20 agosto”

Dati turistici: dopo l’avvio in salita c’era molta fiducia. Gli arrivi in aumento di turisti e villeggianti, sia italiani sia stranieri, hanno fatto sorridere il settore. Ora sulle spiagge romagnole però cresce la preoccupazione, e quindi anche nell’area Rubicone mare, che la mucillagine vanifichi tutti i segni più.

Dati positivi e incognite

A San Mauro Mare la vacanza e le strutture turistiche sono promosse da Marefuturo, associazione di promozione turistica che gode del sostegno del Comune di San Mauro Pascoli. È presto per trarre un bilancio definitivo, ma i segnali appaiono contrastanti: «Dopo una partenza a rilento per il maltempo - riflette Pier Paolo Togni, presidente di Marefuturo - la stagione ha recuperato abbondantemente e adesso tra gli operatori turistici c’era entusiasmo. Poi la comparsa di strisce di mucillagine ha fatto sprofondare gli operatori nel pessimismo e nella preoccupazione. Al momento non ci sono stati contraccolpi e le strutture sono piene. Il problema sarà dopo il 20 agosto, alcuni che hanno prenotato per quel periodo ci stanno telefonando, spaventati dalle notizie in tv. Si informano sull’esatto stato delle acque. Noi li tranquillizziamo, ma temiamo che possa seguire delle disdette. Se reggono le prenotazioni l’anno potrebbe essere positivo».

Meteo con differenze

«Dopo un giugno partito un po’ in sordina - afferma il sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi - anche a causa delle condizioni meteo non favorevoli e delle elezioni europee, a luglio ed agosto si è registrata una progressiva ripresa, che dovrebbe portare ad un leggero miglioramento dei dati del 2023. Ovviamente questa settimana e la prossima registrano un tutto esaurito o quasi, segno della capacità dei nostri operatori di offrire una proposta turistica apprezzata anche dai turisti stranieri, rispetto ai quali si è registrato un apprezzabile aumento di presenze».

Le speranze

I Comuni di San Mauro Mare e Gatteo hanno investito molto sull’attrattività turistica e sugli eventi. Tutte le sere le cittadine offrono spettacoli e concerti di primo piano. «Ancora i dati ufficiali di luglio non ci sono arrivati - dice il sindaco di Gatteo, Roberto Pari - ma a pelle mi sembra che gli operatori turistici abbiamo recuperato la partenza a rilento. Se va avanti così verrà superato il giro d’affari dell’anno scorso. Peccato per le informazioni che spesso ci lasciano perplessi. Per esempio le campionature delle acque di Goletta Verde effettuate alla foce del Rubicone, lato Savignano, in pieno boom turistico, forse creano solo allarmismi a mio parere non del tutto giustificati».