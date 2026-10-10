Sant’Angelo di Gatteo, inaugurate la scuola primaria “Marino Moretti” e la scuola dell’infanzia “Girasole”,

È stata una festa per tutta la comunità di Sant’Angelo l’inaugurazione della Scuola primaria “Marino Moretti” e della Scuola dell’infanzia “Girasole”, che si è svolta venerdì pomeriggio. L’occasione era la conclusione dei lavori di adeguamento sismico, ultimo tassello di un percorso di interventi durato quasi dieci anni, che ha trasformato completamente l’edificio e i suoi spazi esterni.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Roberto Pari con l’intera Giunta comunale e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gatteo, Imelda Lambertini e rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Ha partecipato anche la deputata Alice Buonguerrieri. Insieme a loro c’erano tanti bambini, famiglie, insegnanti, personale scolastico e cittadini.

Dopo i saluti istituzionali, la festa è proseguita con i canti e i balli della CdVertiamo Band. Il pomeriggio si è chiuso con la merenda per i bambini offerta dall’associazione Idea-micis.

Il percorso è iniziato con la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola Moretti, completati nel 2018. Il cantiere ha dotato il plesso di una nuova palestra, della mensa, di laboratori e di nuove aule, oltre a impianti moderni come il fotovoltaico, il solare termico e il recupero delle acque piovane. Negli anni successivi le altre porzioni dell’edificio sono state messe in sicurezza. Nel 2020 è stato realizzato l’adeguamento antincendio, con una nuova scala di sicurezza. È seguito l’adeguamento sismico, l’intervento più impegnativo, festeggiato con l’inaugurazione di ieri. Un nuovo ascensore interno ha reso accessibili a tutti gli alunni le aule del primo piano.

Nel 2024 i lavori di finitura interna hanno permesso di riaprire il “Blocco A-B” della scuola. Nel 2025 si è conclusa la riqualificazione delle aree esterne, con aule didattiche all’aperto, un nuovo prato sintetico, aiuole e nuove recinzioni.

Nel complesso, il Comune di Gatteo ha investito nel plesso oltre 2,8 milioni di euro di cui 1,04 milioni finanziati con contributi statali.