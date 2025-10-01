Sant’Angelo di Gatteo, al Palio dei Barrocci è ancora Via Erbosa ad alzare la coppa

Per diminuire il gap tra i super vincitori e le altre sei contrade è stato adottato anche un nuovo regolamento e la contrada Allende aveva assoldato anche il campione di pugilato Matteo Signani che ha corso in due categorie. Alla penultima prova era in testa la contrada Sozzi e Allende a tallonare. Ma all’ultima prova Erbosa con un colpo di reni è arrivata prima. Il campione Signani è anche stato travolto da un altro concorrente ed è arrivato leggermente ferito al traguardo. Ad alzare il trofeo riproducente San Michele quindi è stata la contrada Erbosa, seconda piazza per Sozzi. Poi le contrade Borgata, Allende, Signori, Fiume e Molino Vecchio. L’altro ambito premio, la caveja per il “giro più veloce”, è andata a Mattia Casadei di Calisese che con 28 secondi ha stabilito il nuovo record della pista.