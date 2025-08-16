Rubicone mare, turismo: bene il primo semestre, luglio ballerino. Ma l’aumento degli stranieri fa sperare

«La stagione turistica ha registrato un andamento altalenante: maggio è stato positivo, giugno si è mantenuto nella media, luglio ha presentato alcune criticità, mentre agosto risulta in linea con le aspettative – dice il sindaco di Gatteo, Roberto Pari –. Guardiamo con fiducia a un settembre che potrebbe confermare un trend in miglioramento. Si rileva, inoltre, una tendenza a vacanze più brevi e a prenotazioni sempre più sotto data: un segnale che, a mio avviso, caratterizza il comportamento turistico attuale».