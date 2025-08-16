Rubicone mare, turismo: bene il primo semestre, luglio ballerino. Ma l’aumento degli stranieri fa sperare

Sul turismo c’è fiducia con l’aumento degli stranieri. I dati delle presenze, sia italiane sia straniere, hanno fatto sorridere il settore turistico nel primo semestre. Luglio invece ha visto una buona affluenza solo nei week-end mentre agosto è il mese classico del tutto esaurito. I Comuni di San Mauro e Gatteo hanno investito molto sull’attrattività turistica e sugli eventi. Tutte le sere le due cittadine offrono spettacoli, attrazioni, escursioni e concerti.

«Dati provvisori in positivo»

Il mare quest’anno è stato splendido, nessuna ombra di mucillagine, clima caldo e turisti stranieri in più del solito. Stazionari i turisti italiani, alle prese con un carovita strisciante che scoraggia una parte delle famiglie ad andare in ferie o a sacrificare il mare. A San Mauro Mare la promozione delle strutture turistiche è affidata all’associazione Marefuturo, che gode del sostegno del Comune di San Mauro Pascoli. I dati del primo semestre sono stati buoni, mentre per luglio e agosto il bilancio è ancora provvisorio, con i segnali che appaiono contrastanti: «Chi lavora con turisti italiani dopo una partenza a rilento ora registra una buona attività – afferma Pierpaolo Togni, presidente di Marefuturo – ora la stagione turistica procede con segnali incoraggianti. In questi giorni di agosto, poi quasi tutte le strutture viaggiano con il pieno e si spera che arrivino soddisfazioni anche nell’ultima parte del mese e a inizio settembre. Gli alberghi romagnoli sono sempre più apprezzati da turisti italiani e stranieri. Tra i commercianti, invece, c’è qualche perplessità e potrebbe essere che le famiglie italiane vanno ugualmente in vacanza ma cercando di risparmiare sugli acquisti non strettamente essenziali».

“Cittadella della vacanze”

«Dopo i dati incoraggianti turistici rilevati nel primo semestre ora è più difficile fare una previsione per il resto dell’estate – afferma il sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi – sentendo gli operatori economici però luglio si salva con i fine settimana e agosto sta dando soddisfazioni. Ovviamente questa settimana, e la prossima, la riviera registra il tutto esaurito o quasi, segno della capacità dei nostri operatori di offrire una proposta turistica apprezzata. Una “cittadella delle vacanze” con vari servizi e con turisti stranieri in aumento. Gli albergatori rilevano un buon afflusso di stranieri: tedeschi, svizzeri, olandesi e altri. Gli italiani dovrebbero essere stazionari».

Gatteo andamento altalenante