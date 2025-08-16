Rubicone mare, turismo: bene il primo semestre, luglio ballerino. Ma l’aumento degli stranieri fa sperare

Gatteo
Il tratto di spiaggia di San Mauro Mare
Il tratto di spiaggia di San Mauro Mare

Sul turismo c’è fiducia con l’aumento degli stranieri. I dati delle presenze, sia italiane sia straniere, hanno fatto sorridere il settore turistico nel primo semestre. Luglio invece ha visto una buona affluenza solo nei week-end mentre agosto è il mese classico del tutto esaurito. I Comuni di San Mauro e Gatteo hanno investito molto sull’attrattività turistica e sugli eventi. Tutte le sere le due cittadine offrono spettacoli, attrazioni, escursioni e concerti.

«Dati provvisori in positivo»

Il mare quest’anno è stato splendido, nessuna ombra di mucillagine, clima caldo e turisti stranieri in più del solito. Stazionari i turisti italiani, alle prese con un carovita strisciante che scoraggia una parte delle famiglie ad andare in ferie o a sacrificare il mare. A San Mauro Mare la promozione delle strutture turistiche è affidata all’associazione Marefuturo, che gode del sostegno del Comune di San Mauro Pascoli. I dati del primo semestre sono stati buoni, mentre per luglio e agosto il bilancio è ancora provvisorio, con i segnali che appaiono contrastanti: «Chi lavora con turisti italiani dopo una partenza a rilento ora registra una buona attività – afferma Pierpaolo Togni, presidente di Marefuturo – ora la stagione turistica procede con segnali incoraggianti. In questi giorni di agosto, poi quasi tutte le strutture viaggiano con il pieno e si spera che arrivino soddisfazioni anche nell’ultima parte del mese e a inizio settembre. Gli alberghi romagnoli sono sempre più apprezzati da turisti italiani e stranieri. Tra i commercianti, invece, c’è qualche perplessità e potrebbe essere che le famiglie italiane vanno ugualmente in vacanza ma cercando di risparmiare sugli acquisti non strettamente essenziali».

“Cittadella della vacanze”

«Dopo i dati incoraggianti turistici rilevati nel primo semestre ora è più difficile fare una previsione per il resto dell’estate – afferma il sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi – sentendo gli operatori economici però luglio si salva con i fine settimana e agosto sta dando soddisfazioni. Ovviamente questa settimana, e la prossima, la riviera registra il tutto esaurito o quasi, segno della capacità dei nostri operatori di offrire una proposta turistica apprezzata. Una “cittadella delle vacanze” con vari servizi e con turisti stranieri in aumento. Gli albergatori rilevano un buon afflusso di stranieri: tedeschi, svizzeri, olandesi e altri. Gli italiani dovrebbero essere stazionari».

Gatteo andamento altalenante

«La stagione turistica ha registrato un andamento altalenante: maggio è stato positivo, giugno si è mantenuto nella media, luglio ha presentato alcune criticità, mentre agosto risulta in linea con le aspettative – dice il sindaco di Gatteo, Roberto Pari –. Guardiamo con fiducia a un settembre che potrebbe confermare un trend in miglioramento. Si rileva, inoltre, una tendenza a vacanze più brevi e a prenotazioni sempre più sotto data: un segnale che, a mio avviso, caratterizza il comportamento turistico attuale».

