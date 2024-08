“Quale patente?” Non l’ha mai conseguita e girava in auto ubriaco a Gatteo: 19enne scoperto dai Carabinieri per la seconda volta

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato a piede libero per stato di ebbrezza un 19enne, controllato alla guida della propria auto in via Matteotti a Gatteo. Sottoposto ad accertamento etilometrico è stato riscontrato positivo con un tasso di 1,35 g/l. nella circostanza, inoltre, è stato accertato che non era in possesso della patente di guida perché mai conseguita e già sanzionato precedentemente per la stessa violazione. L’autovettura, di proprietà di una società di noleggio, è stata affidata al soccorso stradale giunto sul posto.