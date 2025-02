Per monopattini e smartphone al volante in aumento le multe a Gatteo

Gran lavoro per la polizia locale e multe più salate dietro l’angolo per i trasgressori. Dal 2022 la polizia locale a Gatteo è tornata in autonomia comunale, dopo il recesso dalla convenzione con l’Unione Rubicone e Mare. Oggi l’organico è di 10 agenti, oltre ad alcune assunzioni estive per far fronte alle aumentate necessità collegate alla stagione turistica. Il 2024 va in archivio con un gran lavoro e molte sanzioni su vari fronti. La presenza del casello autostradale obbliga già la polizia locale ad un lavoro intenso e ora il nuovo giro di vite voluto dal governo sull’uso del telefonino, del monopattino e del resto, ha già fatto aumentare il rilevamento di ulteriori infrazioni con le inevitabili maggiori sanzioni e la sottrazione di un numero maggiore di punti sulle patenti.

L’attività 2024

I veicoli fermati e controllati sono stati 5.210, con 3.061 verbali elevati per infrazioni al codice della strada. Tra questi 60 per mancanza di copertura assicurativa, 296 per mancanza di revisione del veicolo, 297 per uso del cellulare alla guida, 33 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 9 per guida senza patente, 19 patenti ritirate, 80 veicoli sequestrati, 7 conducenti che non si sono fermati all’alt della pattuglia, 200 soste su stallo invalidi, 1.503 divieti di sosta (di cui 780 accertati da ausiliari), 454 transiti con divieti limitazione in centro abitato (cui 782 accertati da ausiliari), 71 violazioni autocarri. A tutto questo vanno aggiunti poi 40 interventi per incidenti stradali di cui 19 con feriti, 25 manifestazioni sportive presidiate, 54 eventi e manifestazioni pubbliche estive presidiate, 156 mercati settimanali presidiati, 510 accertamenti anagrafici, 125 controlli e ispezioni commerciali, 28 Cnr Procura, 10 reati stradali, 2 reati per spaccio stupefacenti, 5 reati contro pubblici ufficiali, 26 persone denunciate (di cui 4 minorenni), 4 quantitativi di droga sequestrata, 2 reati ambientali e 43 verbali amministrativi ambiente, 25 sequestri anti abusivi in spiaggia.

L’arrivo di nuovo lavoro

La stretta di vite voluta dal governo sull’uso del cellulare, del monopattino, dell’abuso degli stalli per l’handicap e altro, rende ancora più intenso il lavoro degli agenti: «Solo per il monopattino abbiamo rilevato già una ventina di infrazioni - conferma la responsabile del comando, Elena Pieri - tra la guida senza casco o l’uso ora vietato fuori dai centri abitati. Anche l’occupazione di spazi dedicati al parcheggio per disabili, e l’uso vietato di cellulari e simili alla guida dei veicoli, ci impegna ancora di più. La sicurezza urbana comunque costituisce la priorità assoluta del nostro lavoro».