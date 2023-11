Per Massimo Boldi sosta “gourmet” a Gatteo Mare

Nella giornata di Halloween un ospite a sorpresa all’Atelier Gourmet di Gatteo Mare: per celebrare il rito del “dolcetto o scherzetto?”, nel nuovo ristorante del masterchef Aldo Santoro,a mezzogiorno ha pranzato Massimo Boldi, nome iconico della comicità italiana. Apparso in gran forma, il “cipollino” nazionale - in Romagna in questi giorni per lavoro - ha ordinato un piatto di crudi con gamberi rossi di Mazara del Vallo, tartare di tonno e ombrina e salmone marinato alla svedese “Gradvalax”; per primo i tonnarelli al ragù di mare su crema di cozze; e per secondo un filetto di spigola su mousseline di patate. Come dolce praline di gelato alla stracciatella, zuppa inglese tradizionale e un cannolo con gelato alla mandorla. E per accompagnare il tutto ha scelto un 100% Albana secco prodotta nei vigneti Santoro. Al termine del pranzo, Massimo Boldi si è personalmente complimentato con lo chef Santoro: “So che in Romagna si mangia bene - ha detto il comico 78enne - ma in un paesino come Gatteo Mare, nel mese di novembre, non pensavo di trovare un ristorante di questo livello”.