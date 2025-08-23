Gatteo, opera bilingue per raccontare il lascito degli Antonelli

Lunga ricerca storica sugli Antonelli e novità editoriale a sei mani. È sbarcato anche in Italia il libro “Le fortificazioni degli Antonelli a San Juan di Porto Rico. Secoli XVI-XVII” che ripercorre l’epopea degli Antonelli da Gatteo. Autori Iglis Bellavista, Milagros Flores Román e il Michele Paradiso Antonelli, tutti membri di Icomos/Icofort di cui Flores Román è stata presidente mondiale, ossia i comitati internazionali di supporto all’Unesco nella tutela, fra i Patrimoni dell’umanità, delle fortificazioni storiche.

Opera bilingue e pietra miliare

Il libro è stato realizzato col sostegno di Carmen Fusté Bigorra, presidente della “Asociación Amigos del Castillo de Montjuïc” di Barcellona e Refort, la “Rete fortificazioni - Spagna” e ha il patrocinio del Comune di Gatteo, con la collaborazione del sindaco, Roberto Pari, del vice, Deniel Casadei, degli assessori Stefania Bolognesi e Gianluca Vincenzi e della dirigente Lucia Monte. L’opera, bilingue spagnolo e italiano, è stata già anticipata a Porto Rico il 17 aprile dell’anno scorso, durante 5 giornate di celebrazioni antonelliane, nel centro storico della capitale San Juan. Le conferenze sono culminate nel “Proclama del Gobernador” dove la massima autorità portoricana ha istituito il 17 aprile di ogni anno “Día de Las Fortificaciones de los Antonelli”, per commemorare il valore artistico, scientifico e storico dell’ingegneria militare degli architetti gatteesi.

Preludio a nuova pubblicazione

L’opera contiene anche immagini del manoscritto di Battista Antonelli conservato in Nuova Zelanda. Gli autori, infatti, hanno ottenuto copia ufficiale del manoscritto completo, dalla biblioteca in cui è custodito, inclusa l’autorizzazione per la sua pubblicazione integrale che sarà oggetto di un nuovo lavoro editoriale degli stessi autori che dovrebbe nascere tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Questo progetto, frutto di anni di ricerca e dedizione, è nato con l’obiettivo di salvare dall’oblio la storia di una famiglia che ha lasciato un segno indelebile nello sviluppo militare e architettonico di tre continenti.

L’entusiasmo degli autori