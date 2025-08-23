Gatteo, opera bilingue per raccontare il lascito degli Antonelli

Lunga ricerca storica sugli Antonelli e novità editoriale a sei mani. È sbarcato anche in Italia il libro “Le fortificazioni degli Antonelli a San Juan di Porto Rico. Secoli XVI-XVII” che ripercorre l’epopea degli Antonelli da Gatteo. Autori Iglis Bellavista, Milagros Flores Román e il Michele Paradiso Antonelli, tutti membri di Icomos/Icofort di cui Flores Román è stata presidente mondiale, ossia i comitati internazionali di supporto all’Unesco nella tutela, fra i Patrimoni dell’umanità, delle fortificazioni storiche.