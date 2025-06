Gatteo, «Nessun collegamento diretto dal capoluogo per chi va alle superiori a Cesena»

Niente bus per raggiungere Cesena, grave disservizio a Gatteo capoluogo. Gli studenti che frequentano le scuole superiori a Cesena devono recarsi a Savignano per trovare un mezzo di trasporto: da Gatteo capoluogo, infatti, non c’è nessun autobus che porta a Cesena, al punto Bus di fronte alla stazione. Ogni giorno decine di alunni devono utilizzare motorini o farsi portare dai genitori. Un assurdo se si considera che invece la corriera per Cesenatico o Cervia c’è. Sembra che anche il sindaco, informato sul disagio, si stia muovendosi per ottenere un collegamento migliore.

«Per assurdo sono più collegate le frazioni di Sant’Angelo e Gatteo Mare che il nostro capoluogo a Gatteo – protesta una mamma - ho telefonato a Start Romagna chiedendo spiegazioni sui collegamenti da e per Cesena, in orario scolastico, e questa è stata la loro risposta: “o il 148 da Sant’Angelo, oppure il 165 per Savignano, e poi il 95 fino a Cesena”. Al che ho scritto alla Start Romagna, mettendo in copia anche il sindaco di Gatteo. Ho spiegato che sono una cittadina di Gatteo, e che scrivo in merito ai collegamenti dell’autobus Gatteo-Cesena e viceversa. In vista del nuovo anno scolastico 2025/26, ho anche chiesto un collegamento diretto da Gatteo a Cesena e viceversa in orari scolastico. Sant’Angelo, seppur facente parte del comune, è collegata meglio, con l’autobus 148 che arriva dritto in stazione, senza cambiare, invece da Gatteo non esiste tale possibilità. Considerando che a quelle ore viaggiano ragazzini dai 14 anni in su, alcuni senza ulteriori mezzi di trasporto, se non i propri genitori, non vedo come non si possa prendere in considerazione tale opzione, e fare un collegamento proprio riservato agli studenti, senza bisogno di cambiare a Savignano».