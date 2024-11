È tutto pronto a Gatteo per accogliere la magica atmosfera del Natale: dal 1° dicembre al 12 gennaio in programma appuntamenti musicali, divertenti spettacoli per bambini, letture, rappresentazioni teatrali, il presepe artistico di Gatteo Mare e tanto altro.

Il pomeriggio live prosegue con la grande musica italiana e internazionale: si partirà con la Harley Max Tribute Band, una delle più acclamate cover band degli 883, che ci farà rivivere le musiche di Max Pezzali dagli esordi con gli 883 ai suoi brani più celebri come solista. A seguire sarà la volta dei Rock in Movie, che proporranno un tributo alle grandi hits che hanno costituito la colonna sonora dei più celebri ed amati film di tutti i tempi.

Partenza domenica 1 dicembre: come da tradizione, a Sant’Angelo dalle ore 15.30 il “Natale si accende a Sant’Angelo”, la festa che celebra l’accensione delle luminarie sul territorio comunale. In programma lo spettacolo di clownerie per famiglie Otto Panzer in “Monk Clown”, i Giochi itineranti di Stelle Volanti e a seguire tanta musica con le “coreografie danzate” delle più grandi hit dagli anni ’80 fino ai giorni nostri dei Moka Club. Momento clou del pomeriggio sarà l’accensione del grande albero di Natale. A riscaldare l’atmosfera vin brulé, cantarelle, piadina e prosciutto a cura delle associazioni Vitainsieme, Centro Auser Giulio Cesare e Uniti per Gatteo.

Venerdì 20 dicembre alle ore 15.45 lo spettacolo per famiglie di Alberto Campagna in “Il giardiniere dei sogni” presso l’Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare.

Particolarmente ricco il programma delle iniziative per famiglie: domenica 8 dicembre in Piazza Vesi a Gatteo l’Associazione Castello e dintorni proporrà animazione per bambini e cioccolata calda.

Sabato 7 dicembre giornata ricca di appuntamenti diffusi: in Piazza della Libertà a Gatteo Mare alle 16.30 inaugurerà il Presepe artistico animato realizzato dalla famiglia Fantini e ispirato al Presepe Popolare in Romagna, a seguire cantarelle per tutti a cura delle Associazioni Uniti per Gatteo e Centro Ricreativo Auser Giulio Cesare. Alle ore 20.00 a Gatteo partirà dall’Oratorio San Rocco “In cammino per i Presepi”, una passeggiata per il paese per ammirare i presepi allestiti, a cura del gruppo “La Ligàza” in collaborazione con l’Associazione Diffusione Musica che allieterà i partecipanti con canti natalizi in Piazza Vesi.

L’Associazione Diffusione Musica presenterà presso la Sala Parrocchiale di Sant’Angelo altri momenti di spettacolo dedicati a grandi e piccini: sabato 14 dicembre alle ore 20.45 il recital degli allievi della CTM Academy “C’holl’ansia” in collaborazione con l’Associazione VAR Ragazzi (ingresso ad offerta libera) e gli spettacoli teatrali per bambini e adulti a cura della Compagnia Teatrale CUMPA: “Vietato ai maggiori di anni 18” domenica 22 dicembre alle ore 16,30 e “Biancaneve della Cumpa” domenica 5 gennaio alle ore 16.30.

Sabato 14 dicembre al Palazzo del Turismo di Gatteo Mare si terrà la cerimonia di premiazione del Premio di Poesia Dialettale a cura dell’Associazione C.A.P.I.T..

Domenica 15 dicembre alle ore 17.00 l’Oratorio San Rocco accoglierà l’attore Silvio Castiglioni racconta e interpreta i grandi classici della letteratura, a cura dell’associazione Italia Nostra, sezione vallate Uso e Rubicone che al termine offrirà l’ormai classico brindisi augurale dell’associazione Italia Nostra.

Durante tutto il periodo delle feste dal 7 dicembre al 12 gennaio a Gatteo mare, in piazza della Libertà, sarà possibile visitare il presepe artistico animato, aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.30, festivi, prefestivi e tutti i lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Punte di diamante degli allestimenti natalizi saranno sicuramente i tre grandi alberi di ferro e luci a led, con decine di fili e una miriade di piccoli punti luce a intermittenza, presenti in Piazza Vesi a Gatteo, in Piazza Fracassi a Sant’Angelo ed in Piazza della Libertà a Gatteo Mare: una scelta che l’Amministrazione porta avanti da anni nel rispetto dell’ambiente senza rinunciare alla magia delle luci natalizie. Da non perdere anche la suggestiva passeggiata invernale lungo Viale delle Nazioni e Viale Giulio Cesare a Gatteo mare, ravvivata dal fascino avvolgente delle scritte luminose di Romagna Capitale e Romagna Mia.