Morto a 71 anni storico vigile urbano di Gatteo Mare

È morto Antonio Vitali, che tutti a Gatteo conoscevano come il “vigile Tonino”. Era in pensione da qualche anno ed aveva per tutta la carriera ricoperto il ruolo di agente della polizia locale in un’epoca in cui “i vigili” erano una istituzione ed un punto di riferimento quotidiano e fisso per la popolazione, soprattutto in un comune piccolo come Gatteo ed una frazione ancor più piccola come quella di Gatteo a Mare. Antonio Vitali è mancato all’affetto dei suoi cari nella notte: lascia la moglie Paola e le figlie Greta e Francesco, Sofia con Gianni e le adorate nipoti Noemi e Celeste.

Il funerale è previsto alle 9 di venerdì con partenza dall’obitorio dell’ospedale Marconi di Cesenatico verso la chiesa di S. Antonio a Gatteo Mare dove alle 9:30 è prevista la funzione religiosa. Il feretro di Tonino sarà poi tumulato subito dopo al cimitero di Sala. Stasera alle 20:10 si è svolta una veglia di preghiera in suffragio di Vitali in chiesa a Gatteo Mare. I parenti dell’ex vigile urbano in pensione hanno chiesto che eventuali offerte raccolte a suffragio durante le funzioni in sua memoria vadano non per l’acquisto di fiori ma in donazione all’Irst di Meldola.