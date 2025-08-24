Maltempo a Gatteo Mare, piccolo fenicottero stremato dalla tempesta salvato al Bagno Alvaro

Un piccolo fenicottero in evidente difficoltà sulla sabbia tra i lettini ribaltati dal vento. È la scena che si sono trovati fronte questa mattina di buon ora i titolari del Bagno Alvaro di Gatteo Mare. «Era stremato e aveva bisogno di riposo, la burrasca l’ha preso in pieno» raccontano sulla loro pagina Facebook. Hanno subito chiamato il centro recupero animali selvatici per farsi aiutare: «Ci hanno dato le indicazioni per aiutarlo. È stato con noi un paio d’ore, poi sono venuti a prenderlo. Era già diventato dei nostri.....così dolce. Vabbè meglio così. Prima o poi ci passerà sopra le nostre teste e ci ringrazierà».