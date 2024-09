Gatteo, la pioggia fa slittare l’avvio della festa del Palio dei Barrocci a Sant’Angelo

Doveva essere l’edizione più lunga del Palio dei Barrocci e sarebbe dovuta partire oggi e invece la pioggia ha sovvertito i piani e costretto a rimandare la festa, nonostante la struttura trasparente e coperta fosse già pronta con tavoli e sedie e la possibilità di riscaldamento per accogliere tutti nel campo della parrocchia di Sant’Angelo di Gatteo. Tutti cancellati gli appuntamenti in programma per la giornata di oggi mentre per quelli di domani l’invito è a tenere controllati i loro canali di comunicazione. In zona la situazione è tutto sommato tranquilla, e se l’avvio posticipato è una decisione che hanno subito per via dell’allerta rossa, comunque, al netto di un pizzico di delusione per chi era pronto a convivialità e musica, il rinvio si rivela quanto mai provvidenziale. L’area della festa e del tendone è infatti zuppa d’acqua e lo stop forzato aiuterà a dare il tempo al terreno di asciugarsi almeno un po’ dopo che la pioggia avrà dato tregua e a studiare strategie per rendere il tendone ristorante fruibile nonostante il fango.

Il Palio

Tutti gli anni all’inizio d’autunno, a Sant’Angelo di Gatteo si svolge il “Palio dei Barrocci”, quest’anno undici giornate dedicate alla buona tavola, alla musica e alla convivialità. In programma spettacoli comici, concerti, animazione per bambini, mostre, fuochi artificiali e uno stand gastronomico con varie specialità. Domenica 29 settembre è la volta della sfida di un mezzo di trasporto unico nel suo genere chiamato “barroccio”. Il palio è nato anni fa dall’idea di un gruppo di amici, uniti dalla passione per le sfide e il desiderio di fare qualcosa di nuovo. Abili nelle attività manuali, si lanciarono nella costruzione di veicoli artigianali composti da una tavola saldata su piccole ruote con un manubrio per guidarli. Iniziarono a gareggiare per le vie del paese utilizzando questo nuovo mezzo. Il Palio è iniziato così, dalla passione di ritrovarsi e sentirsi parte di una comunità. Con il passare degli anni il Palio è cresciuto e Sant’Angelo si è divisa in borgate, ognuna delle quali è pronta a gareggiare al Palio per aggiudicarsi il Trofeo.

Le navette

Funziona un servizio navetta gratuito, tutte le serate del Palio, con inizio dalle 19 alle 24, a Sant’Angelo, piazzale Dossetti. I parcheggi si trovano nella nuova lottizzazione artigianale di via Allende (riferimento civico 3) adiacente al cavalcavia dell’autostrada a Sant’Angelo di Gatteo, poi nella zona PalaSidermec di via Erbosa e nella zona nuova lottizzazione San Michele. Una navetta poi porta dai parcheggi all’area della festa.

Il programma

Grandi nomi nel programma 2024. Si va dagli spettacoli gratuiti di Jerry Calà (il 21 settembre), Cristiano Malgioglio (il 28), Mirko Casadei (il 22), Stefano Ligi (il 19), Killer Queen (il 24), Revoltion (il 25), agli spettacoli a pagamento (tramite tiketone acquistabile online) con i Nomadi (il 20), Paolo Cevoli (il 23), e Umberto Galimberti (il 26). Stand gastronomico con specialità della tradizione con possibilità d’asporto. Ma anche mostra di pittura e poesia dei “Pittori della Pescheria Vecchia” di Savignano, mostra di scultura di Jessica Bruschi e Davide Caprili, mostra fotografica di Stefania Gasperini, ritrattista Nereo Castellani, “Leghiamoci-Lego giganti” nell’area gioco per i bambini attrezzata, giochi antichi in legno, di abilità, di memoria e altro ancora. Per info: 338.9171439